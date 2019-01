Cuatro líderes tiene el Torneo de Clasificación PGA Tour Latinoamérica en Mazatlán

Tras 54 hoyos de juego los punteros igualan con totales individuales de 14-bajo par 202

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Con un total de 14-bajo par 202, el guatemalteco José Toledo y los estadounidenses Carson Jacobs, Tom Whitney y Jacob Bergeron empatan en el liderato del Torneo de Clasificación que el PGA Tour Latinoamérica.

Bergeron y Whitney terminaron la jornada de jueves con recorridos libre de bogeys, mientras que Toledo, quien inició el día en el primer lugar, no pudo ampliar su ventaja tras hacer un doble-bogey en el par-4 del 17. Por su parte, Corfee se despachó con nueve birdies y un bogey para meterse en la lucha por exención completa para la temporada 2019 del Tour.

El mejor mexicano de la competencia ahora es Raúl Pereda, quien con su 66 logró escalar 20 casillas en el tablero de posiciones. Con un total de 9-bajo par 207, Pereda ahora empata el puesto 15 con Ben Wolcott. El estadounidense, colíder de la competencia tras 36 hoyos, descendió al firmar un alto 74 en el trazado diseñado por Robert Trent Jones Jr.

La otra gran noticia del día corrió por cuenta de Matt Moroz, quien hizo un albatros en el par-5 del hoyo 7. Tras una gran salida con el driver, el estadounidense pegó con la madera-3 su segundo tiro a 282 yardas de la bandera. La bola tomó buena dirección y rodó directo al hoyo. Al final de cuentas terminó con ronda de 1-bajo par 71 para quedar en el puesto 81 del tablero de posiciones.

“Es un campo en el que hay que ser paciente y aunque hoy me di muchas oportunidades para birdie no las pude meter todas. En un momento me puse 5-bajo par, pero no pude cerrar de la mejor manera. No esperaba hacer un doble en el 17”, aseguró Toledo, quien es el único ex campeón del Tour en la competencia de esta semana.

Este es el segundo de cuatro Torneos de Clasificación que el PGA TOUR Latinoamérica disputará durante enero. Además de México y del evento que se disputó hace dos semanas en Orlando, Florida, el Tour tendrá en Buenos Aires, Argentina, y Río de Janeiro, Brasil, dos competencias más que ayudarán a determinar las membresías para 2019.