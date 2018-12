Cuatro ministros registran su candidatura para presidir la SCJN y el CJF

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo registraron su candidatura y sus planes de trabajo para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante el periodo 2019-2022.

El nuevo presidente de la SCJN ocupará el cargo que dejará vacante Luis María Aguilar Morales desde el próximo 2 de enero, sesión que será presidida por la ministra Margarita Luna Ramos, decana de la Suprema Corte que se retira en febrero del 2019.

Pérez Dayán, juez de carrera, es el único que contiende por primera vez para el cargo de presidente de la SCJN. Por su parte, en 2015, Zaldívar Lelo de Larrea estuvo a punto de ser el primer ministro sin carrera judicial en presidir la Suprema Corte, sin embargo, luego de empatar en 29 rondas con Aguilar Morales, perdió cuando el ministro Juan Nepomuceno Silva Meza cambió su voto. En dicha ocasión, Pardo Rebolledo solo obtuvo un voto y Gutiérrez Ortiz declinó antes de la sesión.

La Primera Sala de la Suprema Corte podría tener, otra vez, 10 miembros y con el riesgo de empate si el Senado de la República no designa este mes al reemplazo de José Ramón Cossío Díaz, ministro desde diciembre de 2003 hasta noviembre de 2018, entre la terna que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

PLANES DE TRABAJO DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES DE LA SCJN

Gutiérrez Ortiz Mena considera en su plan de trabajo defender la independencia judicial, así como mejorar la eficiencia y oportunidad de los servicios de impartición de justicia que brinda la Suprema Corte. Asimismo, indicó que el máximo tribunal vive “un momento de reformas profundas y necesarias para consolidar al Poder Judicial de la Federación (PJF) como un órgano transparente y confiable”.

“[Lo que] obliga a propiciar una intervención colegiada de quienes integran los órganos de gobierno de la SCJN y del CJF (Consejo de la Judicatura Federal) para adoptar las acciones y medidas que aseguren la independencia y autonomía judicial, un desempeño jurisdiccional óptimo y la satisfacción de las personas que acuden a la justicia”.

Además, Gutiérrez Ortiz Mena propone acciones que tiendan al fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, ya que indica que es “fundamental reconocer que en el proceso electoral de 2018 se expresó un reclamo generalizado en favor de que las instituciones públicas sean más eficaces en el cumplimiento de sus deberes; que racionalicen y moderen su gasto, y se erijan como ejemplos de transparencia y honestidad”.

“Tampoco puede ignorarse que, dado el contenido programático del nuevo Poder Ejecutivo Federal, es previsible que ocurran cambios constitucionales, jurídicos e institucionales importantes. Si ese fuera el caso, el PJF estaría llamado a resolver los dilemas legales y constitucionales que dichos cambios impliquen”, señala el candidato a presidente de la Suprema Corte.

Por su parte, Pardo Rebolledo propone consolidar, fortalecer y defender al PJF, para que sea autónomo e independiente y que vele por el absoluto respeto a la división de poderes como un derecho del ciudadano y sustento indispensable del régimen democrático.

“Legitimado ante la opinión pública y la nación en general, a partir de la integridad de quienes sirven a la impartición de justicia, la transparencia de sus procesos y la mejor comunicación de sus acciones”, señaló, para luego indicar, también, que eficientaría y modernizaría a la SCJN.

“A partir de la preservación de sus valores, la optimización de sus fortalezas, la buena administración de sus recursos y el máximo aprovechamiento de las tecnologías y recursos científicos que le permitan mayor eficiencia en su labor y estar a la altura de los tiempos presentes y futuros”, acotó Pardo Rebolledo.

Asimismo, Pérez Dayán expuso que, en caso de ser presidente de la Suprema Corte contribuirá a “fortalecer su carácter de garante del sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana y a defender la Constitución”, además de impulsar la independencia e imparcialidad de los Tribunales y Juzgados del PJF.

El candidato indica que para el eficiente funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de los mandatos constitucionales conferidos al PJF, “es necesario que revisemos y reorganicemos, la distribución de los recursos públicos, a través de políticas públicas judiciales basadas en 4 ejes: Fortalecimiento y modernización de la Labor Jurisdiccional, eficiencia Administrativa, transparencia y Rendición de Cuentas y Derechos Humanos y Acceso a la Justicia”.

Por otra parte, Zaldívar Lelo de Larrea plantea “una renovación desde la independencia” de la Suprema Corte, en donde explica que la próxima elección de presidente de la SCJN y del CJF se presenta en un contexto en el que el “discurso público ha sido crítico hacia el PJF. En el marco del descontento generalizado con las instituciones, se nos han hecho duros señalamientos y algunas voces han apuntado a la necesidad de introducir reformas a las leyes que nos rigen”.

El aspirante a presidir la Suprema Corte abunda que “ha entrado en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuya aplicación al PJF resulta problemática en el marco de las garantías institucionales que la Constitución establece”.

“Ante este panorama, el principal desafío del próximo Presidente de la SCJN y del CJF será el de llevar a cabo la defensa de la independencia judicial sin entrar en una confrontación entre poderes o un choque de trenes”, dice el ministro, que delinea su plan de trabajo en ejes como respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, transparencia, comunicación, igualdad de género, acceso a la justicia para todos y uso intensivo de las tecnologías.

TERNA PARA SER NUEVO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE

“El día de hoy voy a enviar al Senado de la República una terna para sustituir al magistrado José Ramón Cossío Díaz, debido a que el artículo 95 y 96 de la Constitución marca la facultad del ejecutivo presentar una terna”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado jueves 6 de diciembre.

El mandatario nacional informó sobre la primer candidata, la abogada Loretta Ortiz, de 63 años de edad, “egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría, tiene doctorado, es académica de la universidad Iberoamericana [UIA], cumple con los requisitos”, dijo el presidente de la República sobre la ex diputada federal del partido Movimiento Nacional de Regeneración (Morena) en la LXII Legislatura, de 2012 a 2015.

La segunda es la licenciada Celia Maya García, “ella es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro [actualmente en la Primera Sala Civil], egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, inició desde 1979 como juez en el Poder Judicial local”, señaló el mandatario nacional sobre la ex candidata a la gubernatura y al Senado por Morena, contiendas que perdió en las dos ocasiones.

El pasado 28 de febrero, por 3 votos contra 2, la Segunda Sala de la SCJN negó a Maya García, de 69 años de edad, un amparo contra el retiro forzoso a los 70 años para los magistrados de Querétaro.

El último candidato de la terna es Juan Luis González Alcántara Carrancá, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “él, entre otras funciones, fue presidente del Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México [actual integrante de la Cuarta Sala Civil]”, indicó López Obrador.

González Alcántara es Investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Especialista en Finanzas Públicas y Doctor en Derecho, con mención honorífica, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Magistri in Artibus, por The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, así como Master en Derecho Civil y Familiar por el Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En 2013, Ana María Orozco Castillo reveló que procreó dos hijos -que sufren de autismo- con Genaro Góngora Pimentel, otro simpatizante de López Obrador. El medio electrónico Aristegui Noticias informó entonces que el magistrado González Alcántara Carrancá ayudó al ex ministro de la SCJN, a reducir la pensión de los menores y luego quitarle los niños a su madre, a quien posteriormente acusó de fraude para que la encarcelaran.

Cuando el caso se hizo público, la mujer había pasado un año en prisión, motivo por el que acusó de tráfico de influencias y señaló directamente a González Alcántara, el aspirante propuesto este jueves por López Obrador para ser ministro de la Suprema Corte.

“Les tengo confianza, son gente honesta, son abogados, de primer orden, los tres, dos mujeres y un hombre, pero los senadores también van a decidir libremente. Pero también estamos en el terreno de lo inédito, también para los que se la pasan diciendo que no hay cambios”, abundó el presidente.

“En este caso, ¿cuál era la costumbre en estos casos? iba a una terna, que ya se sabía cuál era, porque el poder de los poderes, enviaba una terna y todo el procedimiento era una farsa. Ahora no, la línea es que no hay línea”, aseguró López Obrador.

“El Senado decidirá libremente, y eso nunca había pasado en los tiempos recientes, en la historia modera, entonces sí, es interesante lo que estamos viviendo”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también adelantó que en su momento enviará la terna respectiva para nombrar a los Fiscales General y Anticorrupción.

“No vamos a mentir, no vamos a traicionar, y como estamos en el terreno de lo inédito, hay muchos que dicen ‘¿será?’, que hay mano negra, vamos a acabar con la politiquería. Hay libertad completa, no ha línea, no hay indicación, para los diputados y senadores, y los que todavía lo duden, pues que se vayan acostumbrando”., abundó el presidente.

“Las características que deben tener los jueces: deben ser mujeres y hombres íntegros, que actúen con absoluta libertad, que no sean serviles con nadie, que no estén al servicio de grupo de intereses creados, que sean honestos”, indicó el mandatario nacional.

“Y que en este caso, apliquen el criterio de los liberales del Siglo XIX, que fue el período de la República restaurada, que hubo democracia, equilibrio de poderes. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, dijo López Obrador.

ENFRENTAMIENTO DE AMLO CON MINISTROS DE LA SCJN

El pasado 10 Agosto, cuando ya era presidente electo, López Obrador, señaló a través de su cuenta en la red social Twitter, que la reunión que sostuvo ese mismo día con los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realizó con “una actitud de respeto [...] bajo el principio de la separación y el equilibrio de poderes, como corresponde a un auténtico Estado de derecho”.

Mientras que el político tabasqueño acompañó su tuit con una fotografía con los ministros, la cuenta oficial de la SCJN en la misma red social, publicó un video con el cual resaltó que existe una “comunicación y diálogo permanente entre los Poderes.

En dicha ocasión, al político tabasqueño lo acompañó Olga Sánchez Cordero, ex ministra que se retiró en 2015, luego de permanecer 21 años en la SCJN, y quien es la actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), además de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia.

Sin embargo, este sábado 8 de diciembre, aunque se dijo respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, López Obrador criticó la admisión de la acción de inconstitucionalidad de la SCJN para suspender la nueva Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, misma que señala que nadie va a ganar más que el presidente de la República.

De gira por Chiapas, donde asistió a la toma de protesta del nuevo gobernador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, el político tabasqueño aseguró que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo Federal se apegarán al mandato constitucional de que ningún funcionario gane más que el presidente de la República.