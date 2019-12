CuauhtÃ©moc CÃ¡rdenas ve sexenio perdido y ausencia de izquierda en MÃ©xico; AMLO 'respeta', pero no acepta

Cuauhtémoc Cárdenas ve sexenio perdido y ausencia de izquierda en México; AMLO 'respeta', pero no acepta

El Presidente dice que no entrará en polémica con el tres veces ex candidato presidencial, porque en la democracia hay derecho a disentir

noroeste.com

05/12/2019 | 10:47 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la llamada Cuarta Transformación que encabeza su Gobierno, ello después de que su ex líder político, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano advirtió de que en México no existe la izquierda y podría haber un sexenio perdido.

Durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que respeta a Cárdenas Solórzano y que no entrará en polémica con el tres veces ex candidato presidencial, porque en la democracia hay derecho a disentir.

"No estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero, además somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, la pluralidad, lo hemos dicho muchas veces no es pensamiento único, sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual", indicó el político tabasquueño.

"Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del País, no es un simple cambio de Gobierno, es un cambio de régimen y el objetivo principal es desterrar la corrupción del País y vamos avanzando en ese propósito y eso nos lleva a que podamos hacer justicia", afirmó el mandatario nacional.

López Obrador refirió que su Gobierno está probando que esta nueva forma de hacer política es eficaz en el combate a la corrupción, a la que consideró la causa principal de la desigualdad económica y social en el país, ello después de Cárdenas Solórzano consideró que actualmente en México no hay una izquierda organizada o un político importante que esté ubicado en dicho espectro ideológico.

Sobre la propuesta del hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río y primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por votación de llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, el tabasqueño rechazó el planteamiento y reiteró que no se aumentarán los impuestos, ni la deuda.

Cárdenas Solórzano aseguró al diario español El País que no ve al Gobierno encabezado por López Obrador ni a su partido, Morena, como parte de la izquierda de México. Además, consideró que ni el tabasqueño, ni nadie en el país, se encuentran al mismo nivel de personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez o su padre.

"No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad", dijo el ex gobernador de Michoacán, quien dijo que pese a que hay muchas izquierdas en el país, es muy difícil decir quién está en dicho espectro ideológico y quién no.

Cárdenas Solórzano también criticó que en México no hay nadie preocupado por la violencia e inseguridad que se vive. Asimismo, aseguró que para atender esta situación es necesario impulsar "una reforma fiscal"

"[...] Que tenga entre sus objetivos claros elevar la recaudación del Estado para poder enfrentar los muchos problemas que tiene el país y que estableciera los mecanismos y porcentajes que de esa recaudación deben corresponder al gobierno federal, a los estatales y a los municipales, que ahora están muy desequilibrados", abundó.

"Se tiene que buscar una política donde puedan elevarse las condiciones de vida de la gente. Esto haría necesario que las políticas que tienen que ver con educación, salud, generación de empleo, Seguridad Social, aparte de intensificarse en sus efectivos y efectos", dijo el tres veces ex candidato presidencial

"Pudieran también tener dentro de sus componentes cómo reducir la violencia, cómo garantizar la seguridad. Es muy importante que tengamos una distribución más equitativa de la riqueza", declaró. Luego, al ser cuestionado sobre si México podría estar ante otro sexenio perdido, respondió: "Eso es lo que pensamos muchos. Espero que no".