Cubrebocas, medida auxiliar para evitar contagios desde el 1 de junio: LÃ³pez-Gatell

Cubrebocas, medida auxiliar para evitar contagios desde el 1 de junio: López-Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud federal indicó que los lineamientos de seguridad en espacios de trabajo de actividades esenciales, deberán adoptar la medida del uso del cubrebocas, junto a las ya conocidas, entre ellas las de higiene

Noroeste / Redacción

A partir del próximo 1 de junio el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad del Covid-19) en el país, señaló este lunes 25 de mayo, el Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell Ramírez.

Durante una reunión con diversas autoridades sanitarias, para la culminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el funcionario federal señaló que los lineamientos de seguridad en espacios de trabajo de actividades esenciales, deberán adoptar la medida del uso del cubrebocas, junto a las ya conocidas, entre ellas las de higiene.

A través de su cuenta de la red social Twitter, López-Gatell Ramírez informó que las nueva medidas permanecerán para prevenir el contagio del Covid-19 y otras enfermedades. “Continuamos trabajando en el lineamiento de seguridad sanitaria que los espacios de trabajo con actividades esenciales deberán adoptar a partir del 1 de junio”, escribió el funcionario federal en un primer tuit.

Continuamos trabajando en el lineamiento de seguridad sanitaria que los espacios de trabajo con actividades esenciales deberán adoptar a partir del 1 de junio. 1/2 pic.twitter.com/Utvm0pvl0L — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 25, 2020

“En el tránsito a la Nueva Normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de #Covid-19. Se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión”, añadió el funcionario.

El subsecretario de la Secretaría de Salud (SSa) Federal acompañó sus tuits con dos fotografías, en la cuales aparece acompañado del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, ambos usando cubrebocas, lo que con anterioridad no había ocurrido.

López-Gatell Ramírez había sido reacio al uso del cubrebocas. Por ejemplo, durante la pasada conferencia de prensa del 27 de abril, el funcionario federal presentó evidencia científica sobre la falta de sustento en la utilización del mismo para disminuir el número de contagios.

En aquel momento, el subsecretario federal dijo que no tenían ningún inconveniente en que las autoridades recomendaran el uso de cubrebocas en las diversas entidades. Sostuvo que en la experiencia de la salud raramente existen respuestas dicotómicas, es decir, consideraciones absolutas, ya que la evidencia científica no es completamente definida, y hay recomendaciones relativas.

El funcionario presentó una revisión rápida del uso de cubrebocas quirúrgicos en el ámbito comunitario e infecciones respiratorias agudas de la SSa Federal. La conclusión reveló que la evidencia científica no es concluyente para sustentar la utilización poblacional de dicho insumo, para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorio.

“No hay elementos que digan que 9 millones de personas en la Ciudad de México van a utilizar el cubrebocas”, dijo López-Gatell Ramíremez en aquella ocasión, tras asegurar que el insumo es sólo un auxiliar de todo un sistema de protección e higiene para evitar contagios, en la cual también participa la sana distancia, el lavado constante de manos, el estornudo de etiqueta, no salir de casa durante la pandemia, entre otros.

“En conclusión, no me parece inconveniente que autoridades recomienden el uso de cubrebocas, pero es importante no reducir atención de otras medidas de mitigación más efectivas”, agregó el también vocero del Gobierno Federal para el tema de la epidemia en México.

En aquella ocasión López Gatell refirió que una reciente publicación del Instituto de Salud Pública reveló que el uso de cubrebocas sólo podría reducir un 20 por ciento las posibilidades de contagio, si entre el 10 y el 50 por ciento de la población lo utilizará de una forma correcta.