CuÃ©n anuncia que el INE validÃ³ firmas de iniciativa ciudadana del PAS para eliminar horario de verano

Cuén anuncia que el INE validó firmas de iniciativa ciudadana del PAS para eliminar horario de verano

En total son tres las iniciativas avaladas por el órgano electoral, asegura el ex candidato a la gubernatura de Sinaloa

Belizario Reyes

El Instituto Nacional Electoral ya validó las firmas ciudadanas que acompañan a las iniciativas para la eliminación del Horario de Verano en la entidad, para disminuir las prerrogativas a los partidos políticos y para la eliminación del IEPS, presentadas por el Partido Sinaloense.

El fundador y ex presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, informó hoy por la mañana en conferencia de prensa en este puerto que la semana anterior, junto con el secretario general de dicho instituto político sinaloense, Víctor Antonio Corrales Burgueño, acudió a la Ciudad de México para conocer la situación que guardan dichas iniciativas ciudadanas.

"La buena noticia aquí es que el INE ya validó las firmas que nosotros llevamos para las dos iniciativas, una que tiene que ver con el horario de verano y la otra que tiene que ver con la disminución del financiamiento de los partidos políticos, ésto en el Senado de la República", expresó Cuén Ojeda.

"La otra iniciativa, la del IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios), ésta se encuentra en la Cámara Baja, de Diputados, esto es de suma importancia porque muchas de las veces se hace fraude con las firmas, muchas veces no se completa, de tal manera que nosotros lo logramos, en este momento van a las respectivas comisiones en el Congreso de la Unión, nosotros esperamos que en los próximos días nos manden ya llamar, porque por reglamento uno tiene que comparecer".

Precisó que esperan ser llamados a comparecer en las comisiones unidas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y se hacen votos para que ahora sí se apruebe la eliminación del Horario de Verano en Sinaloa, y porque no sean sólo palabras eso que dijo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio muñoz Ledo, que los partidos deberían regresar el 50 por ciento de las prerrogativas, se busca que eso se haga una realidad.

"Bueno, aquí no se trata de voluntad nada más, aquí no se trata de salivero, aquí no se trata de hablar de dientes para afuera, aquí se trata de legislar y nosotros los sinaloenses tenemos una iniciativa allá en el Congreso de la Unión para que desaparezca el doble financiamiento, y el 50 por ciento del financiamiento nacional para los partidos políticos", recalcó el fundador del PAS.

"Ésa es la propuesta que nosotros tenemos allá, es cuestión de que la dictaminen, la suban al pleno y ahí se va a saber quién es quién, si es cierto lo que dicen, si del dicho al hecho hay poco trecho, es muy importante, muy pertinente esa iniciativa".

En cuanto al IEPS dijo que se sabe que hay un problema de robo de hidrocarburos o huachicoleo en el País, lo que ha afectado enormemente es la corrupción, no es lo que pasa con la delincuencia organizada, sino con esos pillos, esos corruptos de cuello blanco que son funcionarios de esas empresas productivas de Estado y que las han convertido en empresas quebradas.

"Y hablo específicamente en este momento de Pemex (Petróleos Mexicanos) en donde se ha convertido en estos momentos en la empresa petrolera más endeudada del mundo, cuya deuda equivale al 97.1 por ciento de sus activos, es decir, ya los mexicanos no somos dueños de nada, ya se lo llevaron, ya desapareció prácticamente pero dicen por ahí que nunca es tarde y el Presidente de la República está haciendo lo propio con secuelas importantes", recalcó Cuén Ojeda.

"Y digo secuelas porque ha afectado la productividad en México, nos va a afectar el el crecimiento económico con algunas décimas del Producto Interno Bruto, nos va afectar definitivamente, Jalisco está gritando: no hay gasolina, únicamente el 15 por ciento de la zona metropolitana de las gasolinerías está funcionando, en el caso de Guanajuato al rededor del 30 por ciento de las gasolinerías está funcionando en este momento, y hay varias entidades afectadas".

No se diga como consecuencia de ello y lo que acaba de pasar en el estado de Hidalgo donde prácticamente ya llega a casi 100 muertos por la explosión de un ducto en el estado de Hidalgo, lo que es mucho, aunque fuera un muerto sería mucho, subrayó.

Se tiene que investigar lo que está pasando y más ahora que está dejando una factura tan grande como esa gran tragedia en México con la explosión del ducto.

Cuén Ojeda precisó que fueron 224 mil firmas de sinaloenses las que se presentaron por cada una de las tres iniciativas en mención, más del doble del requisito que se pide legalmente, por lo que fueron cerca de 670 mil firmas en total.