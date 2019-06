CuÃ©n, del PAS, destapa al Senador Rocha Moya, de Morena, para la gubernatura en 2021

Cuén, del PAS, destapa al Senador Rocha Moya, de Morena, para la gubernatura en 2021

Es el aspirante más fuerte, del partido más fuerte, dice el ex rector de la UAS del legislador federal sinaloense

Sheila Arias

La UAS lo invitó a impartir la ponencia “La prevención: salud y educación”, le abarrotó el Polideportivo universitario con más de mil estudiantes, pero Héctor Melesio Cuén Ojeda terminó por hablar de política y “malas decisiones” del Gobierno federal.

Al final de su charla, el presidente del Partido Sinaloense se abrió y puso el dedo sobre la llaga: que sí ve al Senador de Morena, Rubén Rocha Moya, como el candidato más fuerte para la gubernatura de Sinaloa en 2021, y a un Gerardo Vargas Landeros que no la tiene fácil ahora que se sumó al partido que encabeza la maestra Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas.

“Ya sabíamos que se iba a llevar a cabo... eso ya no nos sorprende, lo que nos sorprende es la gente que está allí, que se va de otros partidos políticos, como es el caso del PRI, de Gerardo Vargas Landeros, anda buscando la forma de hacer carrera política, así es la lectura que se da, no la tiene fácil”, comentó.

Pero no lo desestimó.

“Yo creo que aquí no hay enemigo pequeño en política, incluso un servidor lo tendrá que discutir en el Partido Sinaloense y lo digo porque espero que haya nuevos liderazgos pronto... porque no queremos parecernos a los partidos donde son los mismos candidatos y muchas veces tienen que echar mano de gente de otros partidos, nosotros somos más románticos y no estoy obsesionado”.

Del que no dudó en considerar fuerte contendiente para 2021, fue Rocha Moya.

“Sí, él es uno de los candidatos fuertes en Sinaloa y eso se entiende, milita en el partido más fuente, se convierte en el candidato natural, de por sí ser Senador te convierte en candidato natural, ser parte del partido más fuerte, con mayor razón, creo que está en el camino”.

Aunque Cuén Ojeda aseguró que el PAS no tiene definido al candidato para 2021, tampoco se descartó, otra vez, para buscar la gubernatura.

“Depende del partido nuestro, yo no digo que no, yo siempre digo que quiero ser Gobernador, pienso que debieran participar otros, al interior del partido, para ello tenemos una escuela de política y gobierno donde están despuntando muy fuerte, se me haría una falta de respeto descartar a los candidatos del PAS, pero vamos a tener un candidato, si me toca a mí, pues yo la voy a agarrar, no hay problema”, declaró.

Antes, el ex rector de la UAS ofreció la conferencia sobre prevención: salud y educación, su discurso fue motivar a los jóvenes para superarse, prevenir la salud, y buscar mejores oportunidades.

Al final posó para la tradicional fotografía de 'candidatos': él de frente con la multitud de fondo, y es que el Polideportivo fue abarrotado con estudiantes de las carreras de salud, la Vicerrectoría informó más de mil asistentes.

En su charla también criticó al Gobierno federal de no apostar a la ciencia y a la tecnología, de privilegiar la deuda pública sobre el presupuesto para educación e infraestructura de salud pública.