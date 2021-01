Cuén no descarta alianza del PAS con Morena

El precandidato a la Gubernatura destaca que aunque el partido se prepara para ir solo a las urnas, representantes de Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el Partido del Trabajo se han acercado para analizar el participar de manera conjunta

Belem Angulo

La alianza entre el Partido Sinaloense y Morena para las próximas elecciones de 2021 se mantiene como una posibilidad, informó el precandidato a la Gubernatura por el PAS y fundador del partido, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

"Mientras las normas lo permitan, siempre va a existir esa posibilidad", comentó.

Aunque las fechas establecidas por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para el registro de coaliciones culminaron el pasado 23 de diciembre, a partir del 12 de marzo comenzará el registro de plataformas electorales de partidos políticos, o candidaturas comunes.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa destacó que aunque el partido se prepara para ir solo a las urnas, representantes de Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el Partido del Trabajo se han acercado para analizar el participar de manera conjunta.

"Está la posibilidad de candidaturas comunes, pero el sentimiento pasista es ir solos. No descartamos, por si lo hacemos no me digan que eché mentiras. Todo puede pasar, a mí me están apoyando posibles partidos nacionales en candidatura común para que yo vaya al frente", sostuvo.

MORENISTAS RECHAZAN ALIANZA CON EL PAS

Hace una semana, la Senadora Imelda Castro, el Presidente Municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, y las Diputadas federales Yadira Santiago Marcos y Merary Villegas Sánchez realizaron un posicionamiento rechazando la posible alianza de Morena con el PAS.

"Aceptar y admitir esta alianza representa la aprobación de la corrupción que ha rodeado a ese partido y a su líder", expresó Santiago Marcos.