CuÃ©n Ojeda estÃ¡ a favor del paro de mujeres el 9 de marzo

Cuén Ojeda está a favor del paro de mujeres el 9 de marzo

El ex rector de la UAS dice que ‘es un grito desesperado de ellas para hacerse notar. Para hacer visible la infamia que está pasando en México’

Belem Angulo

CULIACÁN._ El ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, reveló estar de acuerdo con el paro nacional de mujeres, que se realizará a manera de protesta en contra de la violencia de la que las mujeres son víctimas.

“Hay que apoyar, porque es un grito desesperado de ellas para hacerse notar. Para hacer visible la infamia que está pasando en México”, dijo.

El movimiento “Un día sin nosotras” convoca a mujeres del país a no asistir a laborar, a clases, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle y no realizar ningún tipo de trabajo doméstico.

La propuesta inicial del movimiento la realizó Brujas del Mar, un colectivo feminista veracruzano, a través de redes sociales con el hashtag #UnDiasinNosotras.

El dirigente del PAS explicó que el movimiento refleja la desesperación que sienten las mujeres ante la ola de feminicidios que azota el país.

“Actualmente están asesinando aquí en México entre 10 y 11 mujeres al día, de los cuales un poco más de dos son feminicidios. Esto ya es inaguantable y el movimiento del día nueve es desespero por la impunidad que hay y la falta de medidas, están diciendo ‘volteen hacia acá’”, comentó Cuén Ojeda.

Agregó que las situaciones de impunidad ante los asesinatos dolosos también contemplan el género masculino, específicamente a los más jóvenes.

“Están asesinando a nuestros jóvenes, la mayor parte de esos casi 100 asesinatos dolosos al día que hay aquí en México la mayor parte son jóvenes, por razones obvias: no hay trabajo. No hay productividad y los jóvenes muchas veces tuercen su camino debido al desespero”, señaló.