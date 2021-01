Cuén Ojeda se registra como precandidato a Gobernador de Sinaloa por el PAS

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa oficialmente plasmó su intención de Gobernar Sinaloa al registrarse ante la Comisión de Procesos Internos del Partido Sinaloense

Antonio Olazábal

Oficialmente Héctor Melesio Cuén Ojeda se registró como precandidato para ir por la Gubernatura por el Partido Sinaloense.

Esta mañana, el líder del PAS acudió a la Comisión de Procesos Internos del partido para registrarse con la intención de contender en las elecciones que se vienen para el 6 de junio por la Gubernatura de Sinaloa.

Cuén Ojeda se dijo motivado del inicio de este proceso, y que a pesar de que no es la primera vez que aparece en las boletas electorales, está muy emocionado.

"La verdad sí estoy emocionado, a pesar de que tengo tantos años en la política, y de que no es la primera vez que voy a participar en una elección en Sinaloa, lo he hecho para otros espacios, lo he hecho para Presidente Municipal, para el Senado de la República, pero hoy se presenta esta gran oportunidad y no la quiero desaprovechar", mencionó.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa se dijo arropado por el Partido Sinaloense, y agradeció el apoyo mostrado durante estos años.

"Es por eso que aquí estoy, agradeciéndole de nueva cuenta al mejor partido local que existe en la República, el Partido Sinaloense, que nos cobije para tener una oportunidad de esta naturaleza, yo tengo muchos amigos, pero en esta precampaña, voy a tener más amigos todavía", subrayó.

El pasista recalcó que a pesar de la pandemia, dentro del partido no han dejado de trabajar, y que en este proceso de precampaña se verá el resultado del trabajo hecho los últimos meses.

"Al interior del Partido Sinaloense hemos trabajado de la mano, nosotros recorremos permanentemente los 18 comités regionales, y recientemente, yo creo que esta precampaña es la revisión de lo que hemos hecho en el marco de esta pandemia", indicó.

"Decirles que no estamos improvisando, ya basta de vivir en la urgencia, ya basta de vivir en el día de hoy, debemos nosotros planear estratégicamente el desarrollo de Sinaloa, con visión de Estado sobre todo", añadió.