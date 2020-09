LITERATURA

Cuenta Élmer Mendoza su camino de la Col-pop a las letras

El escritor sinaloense participa en una charla con Leonor Quijada en los festejos por el 489 Aniversario de Culiacán

Nelly Sánchez

Nacer en Culiacán, haberse criado con sus abuelos, vivir en la Colonia Popular y tener la amistad de cuatro sacerdotes marcó la vida y la literatura del escritor Élmer Mendoza.

De ellos aprendió la disciplina, el valor del trabajo, la importancia de estudiar, de ir más allá de las aulas, de leer, de plantearse un proyecto.

Todos esos principios los aplicó en su vida personal pero también en su literatura y su obra tiene como escenario Culiacán, personajes de su ciudad, su voz, su forma de ser y de hablar.

Durante la charla De la Col Pop a Casa de América, 70 años de un culichi tenaz e innovador, dentro de los Festejos del 489 Aniversario de Culiacán, que se llevan a cabo vía online, a través de Facebook, el escritor compartió aspectos de su infancia, juventud y cómo decidió dejar la carrera de Ingeniería para dedicarse a la literatura.

Así, Élmer y Leonor abrieron las puertas de su casa, invitaron a los espectadores al comedor para disfrutar de una charla llena de historias y anécdotas.

Mendoza consideró que su tesón es una herencia de sus mayores.

"Tiene que ver con que me criaron mis abuelos, que me enseñaron el valor del trabajo, de levantarte temprano, tener claro que nada es gratis, que nunca le hiciera daño a nadie, que siempre estuviera dispuesto a ayudar a otros, que tuviera respeto por los demás, cuidar la naturaleza, cosas muy importantes en mi vida", dijo.

"Pero también creo que lo más importante es que descubrí mi vocación y no tuve miedo jugármela, creo que esa es la clave".

Compartió que su cercanía con cuatro sacerdotes le ayudaron a tener el valor para hacer lo que se proponía y ha seguido fiel en eso.

"El padre Toño, de la Santa Cruz, nos enseñó a jugar ajedrez, creamos un centro, conversábamos mucho; después con el padre Orejel, con él era la importancia de ser firme, de iniciar un camino sin miedo; el padre Ernesto Valenzuela me enseñó a no cejar, a usar lo que tenía en la cabeza, que tenía que ir adelante y el Padre Benjamín Jiménez, que después fue obispo, me impulsó a ser lector y la importancia de tener un proyecto".

A los 18, compartió, se hizo el proyecto de dónde quería estar cuando tuviera 50 años y pensó que iba a morir después de los 40 y que si lograba superar ese momento, su vida sería indefinida.

"Así que olvídate que me deje vencer por el coronavirus", dijo.

En su época escolar, recordó a los maestros que vieron en él sus aptitudes para la lectura y la escritura; en la primaria, que inició a los 9 años, cuando notaron sus habilidades en la comprensión lectora; en secundaria, cuando el maestro de historia le dijo que tenía buenas posibilidades, y el apoyo de su profesora de matemáticas, en preparatoria.

"Cuando estudiaba Ingeniería Electrónica, en el IPN, tenía una materia de Humanidades y la profesora nos dejó leer Pedro Páramo, había que hacer un reporte, yo hice mi página, entregó a todos y la mía la dejó al final, me llamó y me preguntó '¿tu escribiste esto?, 'sí', '¿de verdad?', 'sí', '¿qué haces aquí?, deberías estar en literatura'. Son momentos que te indican que hay un camino".

Mendoza aseguró creer en principios y uno de ellos es no tener miedo a tomar el camino equivocado, que era lo que en aquel momento estaba haciendo.

"Entré a un laberinto y lo recorrí hasta que dije me voy a la UNAM a estudiar literatura".

Ya en su etapa adulta, como escritor, se planteó un proyecto, que fue lo que aprendió del obispo Benjamín, y era poner a Culiacán en el mapa de la cultura universal.

"Duré mucho tiempo definiendo mi estilo como narrador, publiqué libros de cuentos, teatro, escribí novelas fallidas que no publicaré porque las destruí, en esa búsqueda, larga, de 19 años se dio el descubrimiento, y tiene que ver con los ritmos narrativos, porque uno puede tener muchas historias que contar pero la clave está en la forma, en el como la vas a contar", apuntó.

"Un descubrimiento era que tenía que incorporar a mi discurso narrativo el lenguaje de mi ciudad, yo ya buscaba mi ciudad como tema, escenario, personaje. En Un asesino solitario la ciudad está presente porque la hilación aterriza en Culiacán y Tusquets me convirtió en una estrella de la literatura mexicana, escalofriante, fue espectacular, una experiencia increíble"

Cuando publicó El amante de Janis Joplin tenía que hacer la primera presentación en España y él estaba muy nervioso porque sería en La casa de América.

Y fue el escritor Arturo Pérez Reverte quien le dijo 'qué bárbaro, de tu barrio la Col-pop a la Casa de América, debes sentirte muy bien, y eso le ayudó a calmar el nerviosismo.

"Hicimos la presentación, todo salió muy bien, fue una maravilla ese evento en mi vida, mi carrera, después de eso he vuelto muchas veces a España, algunas veces en Casa de América o en otros sitios importantes".

AGENDA SÁBADO

12:00 horas. Conversatorio Conquistadores del noroeste de México, con Arturo Castañeda, Francisco Padilla, Juan Ramón Manjarrez y Rigoberto Brito.

15:00 horas. Un cuento con valores, Covid y otras cosas. DIF.

18:00 horas. Conferencia. El culiacanense Hernando de Tovar, con Gilberto López Castillo.

20:00 horas. Exposición virtual Crónicas, de Guillermo Pacheco.

* Las actividades se transmiten a través de la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.