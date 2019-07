Cuenta de Guasave de 2017 trae mÃ¡s de 300 observaciones: Tesorero

Cuenta de Guasave de 2017 trae más de 300 observaciones: Tesorero

Hasta el momento los ex funcionarios no se han acercado ante el Ayuntamiento para coadyuvar en la solventación, expone Joel Quintero Castañeda

Belizario Reyes

15/07/2019 | 12:29 AM

GUASAVE.- La cuenta pública de 2017 del Ayuntamiento de Guasave, que fue reprobada por la Auditoría Superior del Estado y por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, trae más de 300 observaciones, detalló Joel Quintero Castañeda.

El Tesorero del Ayuntamiento de Guasave subrayó además que los ex funcionarios de las áreas donde hay observaciones en el manejo de los recursos públicos no han tenido ningún tipo de acercamiento con la presente administración municipal, por lo que desconocen si ya están trabajando en su solventación.

“La cuenta pública de Guasave trae más de 300 observaciones y los funcionarios no se han apersonado, nosotros hemos hecho las indagatorias correspondientes, pero el Órgano Interno de Control no ha turnado para que comparezcan los aludidos”, manifestó.

Quintero Castañeda agregó que en la mayoría de las observaciones no tienen el soporte documental para que los funcionarios actuales puedan hacer las aclaraciones y ante eso no pueden hacer nada.

“(Por ejemplo) del operativo de Semana Santa 2017 quedaron en deudores diversos un conjunto de funcionarios a los que se les dieron recursos para que se sufragaran los gastos del operativo y tenían que haber entregado recibos a las personas y esos recibos no se encuentran”, dijo.

“Hay un vehículo que no aparece por ningún lado, el caso de unas computadoras que no sé si estaban en renta o adquisición y que tampoco aparecen en el inventario del Ayuntamiento, no puedo dar particularidades porque son una cantidad infinita de cosas”.

En la cuenta pública 2017 también viene observado el uso que se le dio a recursos del Impuesto Predial Rústico, sin embargo, Quintero Castañeda no dio a conocer los montos de las observaciones porque dijo que no tenía los datos a la mano.

El funcionario municipal recordó que le tocó trabajar en la comisión de Hacienda del Congreso entre 2002 y 2012 y en ese entonces la mayoría de las cuentas públicas de Sinaloa estaban en un estado lamentable, sin embargo, la mayoría, en aquella época las aprobaba.

“Hoy al haber un cambio en la bancada mayoritaria afloran y se refleja todas esas deficiencias que nosotros en su momento señalamos, de tal manera que para nosotros no es ninguna sorpresa lo que el Congreso está señalando”, destacó.

“Todas las cuentas públicas son irregulares y eso se está reflejando hoy con mucha claridad”.

Quintero Castañeda subrayó que lo que exigirán ahora es que la comisión de Fiscalización apremie a la Auditoría Superior del Estado para que ponga en manos de la Fiscalía General del Estado los expedientes para que sancione en los términos de la reforma a la ley a los funcionarios que resulten con expedientes manchados o negativos.