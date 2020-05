Cuentas pÃºblicas de 2018, mismos errores que las de 2017: Zazueta Zazueta

Cuentas públicas de 2018, mismos errores que las de 2017: Zazueta Zazueta

La revisión de las cuentas públicas del 2018 entregadas por la ASE al Congreso, muestran lo mismo que las del 2017, que no fueron aprobadas

América Armenta

03/05/2020 | 10:54 AM

CULIACÁN._ En el confinamiento, se siguen revisando las cuentas públicas entregadas por la Auditoría Superior del Estado al Congreso del ejercicio fiscal del 2018, afirmó el Diputado Marco Zazueta Zazueta, quien además resaltó que son similares las observaciones que se hicieron a las del 2017.

“Son las mismas observaciones los montos son similares a las del 2017 los montos a resarcir e incluso las mismas violaciones a la ley”, resaltó el legislador en cuanto a las cuentas públicas del 2018, que recibieron antes de la emergencia sanitaria y se encuentran revisando.

“Estamos nosotros revisando y trabajando todos los informes presentados sobre las cuentas públicas, que te adelanto poquito, son similares a las del 2017, acaba de concluir en abril este mes el período de solventación que le da la ley a los entes entonces estamos dándole seguimiento”, dijo Zazueta Zazueta, Presidente de la Comisión de Fiscalización.

Cabe destacar que en las cuentas públicas del 2017, tanto de municipios como del estado, no fueron aprobadas por la actual legislatura, por primera vez en Sinaloa, cuando encontraron una serie de irregularidades y ahora sigue en periodo de solventación.

El diputado también comentó que la comisión que preside está en contacto también con la Auditoría Superior del Estado por que se están llevando a cabo auditorías del ejercicio del 2019, que en su mayoría están siendo también trabajadas solicitando la información y los auditores trabajando desde su casa.

Una vez más, Zazueta Zazueta hizo un llamado a los Órganos Internos de Control de los municipios, para que realicen su labor de revisión, ya que consideró que no lo están haciendo.

“Es estar ellos detrás de cuando se están violando las normas y el marco jurídico de la misma cuenta pública y también tienen que estar detrás de los funcionarios y servidores públicos que no están aplicando bien los recursos, mucho antes de que les llegue la observación para que ellos empiecen a hacer su trabajo como sanción hacia los trabajadores que están dentro de su área”, explicó.

El diputado manifestó que mientras no haya un interés por parte de los Órganos Internos de Control de llevar las cosas a un mejor destino, van a seguir discutiendo las mismas violaciones a la norma, los incumplimientos a las leyes y los montos a resarcir van a seguir saliendo igual, como expuso la similitud entre las del 2017 y 2018.

OJOS EN EL 2017

“Vamos a hablar del 2017, ya tuvieron el periodo de la confronta que son 30 días para solventar tuvieron ya más de un año para haber solventado antes de que se levante un expediente, se les haga un juicio, todavía si llega a ser un juicio tienen otro período para solventar y ni así se ha solventado”, señaló Zazueta Zazueta, además lamentó que el porcentaje de solventación es mínimo.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización declaró que espera que este año haya denuncias en torno a los responsables que no estén cumpliendo.

“Vamos a estar muy exigentes con la Auditoría Superior del Estado para que esto no suceda, no nos pase como otras legislaturas donde hay observaciones desde el año 2006 que no se han solventado, pero que tampoco se han integrado expedientes para que éstos sean castigados”, enfatizó.

Este sistema, agregó, les quedó a modo a corruptos y corruptores, pero aseguró que desde el Congreso y en especial la comisión que preside están logrando cambios y seguirán trabajando para mejor el sistema de fiscalización y la creación de la Unidad Técnica de evaluación.