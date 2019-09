Cuesta $100 millones evitar inundaciones en norte de Guasave

En el programa de audiencias públicas, vecinos de la colonia San Fernando pidieron solución a los problemas de enlagunamientos que sufren con las lluvias; tienen listo un proyecto que solucionaría de fondo el tema, pero falta el recurso, dice la Alcaldesa

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Al Ayuntamiento de Guasave le cuesta 100 millones de pesos darle solución a los problemas de inundaciones que cada temporada de lluvia padecen habitantes de varias colonias del norte de la ciudad.

Dentro del programa de audiencias públicas, la Alcaldesa Aurelia Leal López expuso que eso es lo que se requiere invertir en la segunda etapa del colector pluvial norte, que beneficiaría a quienes viven en las colonias STASE, Ayuntamiento 92, Eduardo Labastida, Sinaloa y San Fernando.

La respuesta de la Presidenta Municipal la dio después de que los ciudadanos Noel Montoya Espinoza y Jesús Mario Álvarez de la colonia Ayuntamiento 9, solicitaron pavimento para la calle Mariano Abasolo, pues en cada lluvia el acceso queda inundado y dificulta el tránsito vehicular y de peatones.

“¿Por qué se inundan ustedes?, porque faltan colectores pluviales en esa zona, el terreno donde queremos hacer nosotros el colector pluvial (el cárcamo de bombeo) es de un particular y no lo quiere vender, ya tenemos el proyecto listo, no va a quedar por el proyecto sino por falta de recursos, porque la Federación también se encuentra en la misma situación”, manifestó Leal López.

Sin embargo, la Alcaldesa prometió que seguirá gestionando esta obra que le planteará al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando venga el próximo mes a Guasave, ya que es posible que incluya esta ciudad en su agenda.

“Ese proyecto es muy ambicioso porque resolvería el problema de inundaciones en toda esa zona. Hemos puesto bombas que nos ha venido facilitando Conagua y el particular sí nos está apoyando con que le aventemos el agua a él, pero ya para hacer el colector no lo vende el terreno y estamos viendo la posibilidad de cómo resolverles a ustedes”, insistió.

Como solución temporal, la Presidenta Municipal instruyó al área de Obras Públicas para que haga trabajos de rehabilitación de las terracerías, mientras se hacen las gestiones para concretar ese colector, ya que no harán pavimentaciones de calles si antes no se tiene resuelto el tema del drenaje.