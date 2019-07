Cuesta a Guasave $8 millones escriturar estadio de beisbol

Reconocen autoridades municipales que no tienen el recurso para pagar el trámite ante el Instituto Nacional de Suelo Sustentable y que les liberen el documento que les está solicitando la Conade para bajar 65 millones de pesos para la rehabilitación del inmueble

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Ayuntamiento de Guasave no ha podido acceder a las escrituras del estadio de beisbol Francisco Carranza Limón, casa de los Algodoneros que regresarán a la Liga Mexicana del Pacífico, debido a que no tienen los 8 millones de pesos que les cuesta el trámite ante el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, declaró Mauricio López Parra.

El director general de Obras y Servicios Públicos de la Comuna guasavense manifestó que es un golpe financiero muy duro, que esperan no sea impedimento para que bajen los 65 millones de pesos que pondrá la Comisión Nacional del Deporte para la rehabilitación del inmueble deportivo.

“Las escrituras estamos en la gestión, el costo anda alrededor de 8 millones de pesos. La escritura es barata, pero el contrato ante Insus, lo que antes era Corett, de acuerdo a la superficie, de acuerdo al avalúo que se hace, sale en 8 millones de pesos”, expuso.

“Esperemos no sea (impedimento para que bajen los recursos), nosotros hemos dado el seguimiento que nos propusimos desde que el Estado nos solicitó a petición de Conade y hemos llegado hasta el Insus donde nos dicen ‘cuesta tanto, no hay condonación’, hay facilidades de pago, pero hablar de que pueda condonarse hasta ahorita no vemos cómo y la escritura es necesaria”.

El funcionario municipal manifestó que dadas las condiciones financieras en las que se encuentra el Ayuntamiento de Guasave, no es fácil desembolsar 8 millones de pesos, por lo que la Alcaldesa Aurelia Leal López anda viendo cómo se le puede hacer o de dónde se pueden conseguir esos recursos para que el Insus libere las escrituras del Carranza Limón y se puedan bajar los recursos de la Conade.

“No es fácil hablar de 8 millones de pesos, ya se quisieran para la nómina, a estas alturas de la administración se empieza a complicar, pero seguramente ella sabrá enfrentar esto”, indicó.

López Parra subrayó que las áreas de Bienes Municipales y Planeación Urbana están identificando todas las áreas del Ayuntamiento para saber qué otros inmuebles o espacios no están debidamente escriturados y tratar de realizar los trámites correspondientes para que se pueda tener certeza legal sobre la propiedad de éstos.