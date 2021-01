Cuestiona Congreso de Sinaloa resultados de la Secretaría de Pesca ante la ausencia de su titular

La comparecencia fue presentada por el subsecretario Juan Ricardo Romero Peña, quien atendió los cuestionamientos por parte de los diputados

A comparecencia programada para la Secretaría de Pesca y Acuacultura en el Congreso de Sinaloa se tenía confirmada la asistencia de su secretaria Maribel Chollet Morán. Minutos previos a iniciar se anunció que sería suplida por el subsecretario, Juan Ricardo Romero Peña.

Ante la 63 legislatura, Romero Peña señaló los avances que se han tenido en la función de esta dependencia estatal, donde resaltó que el recurso programado fue de 116 mil 484 millones 572 pesos correspondiente del periodo de enero a diciembre a lo que corresponde a la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Estado.

Subrayó que de ese total, el 84 por ciento se destinó al apoyo de los programas pesqueros y el resto fue para cuestiones de gastos administrativos propios de la secretaría.

Para el programa de Empleo Temporal 2020, dijo, se destinaron 40 millones de pesos a 28 mil 151 pescadores, pagando mil 355.55 pesos por jornal.

En cuanto a las acciones realizadas en el tema de los dragados y desazolves se aplicaron 4 millones 496 mil 666 pesos, ante la necesidad de mantenimiento adecuado, sostuvo.

#Conéctate Comparecen, ante Congreso, el titular de la @saygsinaloa @manueltarribau y el Subsecretario de Pesca Juan Ricardo Romero Peña. Diputado Jesús Ramón Monreal Cázarez modera trabajos.https://t.co/U9MYQvm6tL — Congreso del Estado de Sinaloa (@congresosinaloa) January 29, 2021

Los diputados pertenecientes a las Comisiones de Pesca y de Asuntos Agropecuarios refirieron la falta de responsabilidad por parte del actual secretaria, Maribel Chollet Morán, al no asistir a rendir su informe sobre el actuar de esta secretaría, demostrando así su falta de compromiso.

El diputado presidente de la Comisión de Pesca, Édgar González Zataráin, lamentó que una vez más el ejecutivo estatal envía un mensaje de falta de cordialidad o un mensaje que puede catalogarse como una burla al legislativo.

"El 17 de diciembre se notificó la relación de aquellos funcionarios que estarían presentes en el tema de la glosa en las comparecencias de este poder legislativo; sin embargo, apenas el día de hoy hace un momento envía el ejecutivo un oficio firmado por el secretario General de Gobierno justificando la no presencia de la secretaria de Pesca a esta comparecencia, además aludiendo que la secretaria tiene licencia, yo no sé si para andar en política, yo no sé si siendo secretario de Gobierno puedas pedir licencia o tengas que renunciar, habrá que discutirlo", comentó.

Cuestionó al subsecretario las discrepancias que existen en lo presentado en la comparecencia entre lo entregado por el Gobernador del Estado al órgano legislativo, donde dijo existen dudas y no hay veracidad en lo que dijo se entregó a las federaciones y que no se les hizo llegar.

"No coinciden las cifras en ningún momento, pero lo peor es que todos estos números que nos envía la secretaria, en donde nos habla de una dispersión de recursos por todo el estado, en muchas de las federaciones aquí mencionadas nos dicen no haber recibido tal recurso, que ese recurso jamás les llegó", comentó.

Ante esto el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, respondió al diputado pidiendo hacer una corroboración de los datos para que se demuestre la verdad.

"Algo que el ser humano y los funcionarios públicos de este gobierno no podemos permitir es que nos digan que somos mentirosos, de ninguna manera, la glosa y la transparencia de Gobierno del Estado usted más que nadie sabe dónde puede corroborar los datos, nosotros a diciembre cuando hicieron llegar esa información estábamos en proceso de entrega y recepción, actos a los que limitadamente tenemos acceso, ya trabajamos más y presentamos estos datos y lo invito -a revisarlos- hoja por hoja", comentó.

Entre los que también hicieron cuestionamientos a Romero Peña fueron los diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, quien señaló los recortes que se han realizado por parte del Gobierno federal, donde desaparecieron 22 de 23 programas y la cancelación del subsidio para los combustibles marinos.

Sobre estos señalamientos, el Subsecretario de Pesca dijo que efectivamente se ha tenido que trabajar con los recursos que se tienen y con el esfuerzo que se hace por parte del Gobierno del Estado.

Agregó que de las 505 embarcaciones mayores solo el 60 por ciento salió y esto es debido a la falta de apoyo en el subsidio en el combustible, pero que ya se está trabajando en solventar esas carencias.