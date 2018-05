Cuestiona Síndica Procuradora de Escuinapa préstamo a regidores - Noroeste

RECURSOS

Cuestiona Síndica Procuradora de Escuinapa préstamo a regidores

Manifestó que es una situación grave la que salió en medios de comunicación sobre este recurso erogado de 350 mil pesos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Es ilegal y moralmente cuestionable presunto préstamo a regidores, manifestó la Síndico Procuradora de Escuinapa, Rosalva Barrón Crespo.

"La Constitución Política en su artículo 147 señala que no se puede otorgar estos préstamos, los regidores no son empleados del Ayuntamiento, porque fueron votados y cuestionable moralmente porque somos un municipio con muchas carencias económicas", dijo la también ex Tesorera Municipal

