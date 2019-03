Cuestionan a Tatiana Clouthier sobre polarizaciÃ³n de AMLO contra empresarios

Cuestionan a Tatiana Clouthier sobre polarización de AMLO contra empresarios

La diputada federal, quien fuera coordinadora de campaña del Presidente, asiste a la presentación del proyecto Centro Crece en Culiacán, para apuntalar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro"

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Empresarios que asistieron a la presentación del proyecto Centro Crece en Culiacán, para apuntalar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, cuestionaron la polarización que ha generado el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el sector empresarial.

El acto tuvo la participación de la diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo, quien fuera coordinadora de campaña precisamente de López Obrador, donde luego de su discurso, uno de los asistentes, Roberto Bravo, la increpó preguntándole si no consideraba que había una confrontación entre empresarios y ciertos dirigentes políticos de Morena, quienes “crispan las relaciones entre patrones y trabajadores”.

“Hay ciertos comentarios de quienes están en el poder... y el propio Presidente, cuando habla de 'fifís', cuando habla de 'minoría rapaz', que hace que haya una especie de confrontación y se vuelva a esa idea vieja de la lucha de clases”, señaló Bravo, en el acto realizado en el salón de un hotel de la ciudad.

La legisladora federal le respondió que le podía decir “sí y no”, dependiendo de qué lado estaba y cómo lo quisiera ver.

“Yo aquí veo que estamos trabajando de la mano gobierno, sociedad, academia, empresarios y todo”, destacó.

“Hay quien te puede decir, el hecho ahorita que a las empleadas domésticas se les vaya a reconocer un derecho es una crispación, yo te puedo decir es un acto de justicia histórico en este país, todo depende cómo lo quieras ver”, respondió.

También se sumó el ex dirigente de Coparmex en Sinaloa, Luis Enrique Pun Hung, quien afirmó que los señalamientos al margen “de como lo viera uno u otro”, eran ciertos, y López Obrador estaba polarizando al país y poniendo a los empresarios “como los malos de la película”.

“Tiene razón el licenciado Bravo en la polarización que cada mañana podemos ver que el Presidente de la República hace, muchas veces, si no es que todos los días, denosta a los empresarios, prácticamente y con mucha frecuencia utiliza los términos 'adversarios', se le olvida que es un presidente que es para todos”, acotó Pun Hung.

“No es la manera en que construye un país donde todos debemos integrar, en el reciente cambio de presidencia en el Consejo Coordinador Empresarial pidió el apoyo de los empresarios, estamos viendo un presidente de diferentes caras, pero que cada mañana manda un mensaje donde sin duda está polarizando”, añadió.

Tatiana Clouthier dijo que llevaría esta preocupación del sector empresarial y se la compartiría al Presidente, pero expuso que Obrador no generalizaba en sus expresiones al referirse a los “adversarios”.

“Cuando dice alguien 'adversario', no es ponerlo y hacer un paquete completo de decir 'ahí están los empresarios', no podemos... (es como) si me empiezan a decir que yo me ponga el saco, pero no me lo pongo siempre”, aseveró.