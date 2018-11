Cuestionan el despido masivo de trabajadores en Comuna de Escuinapa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Regidores de oposición cuestionaron el despido masivo de trabajadores que están sumando alrededor de 100; la Comuna está técnicamente en quiebra respondió Alcalde.

"Se están despidiendo trabajadores que están a un paso de la liquidación, son cerca de cien trabajadores y muchos más que quedan en la incertidumbre" dijo el regidor del PRI Santos Gómez Sánchez.

No hay un argumento del despido, ni la capacidad del Oficial Mayor Jose Alberto Rodríguez Guzmán quien sólo dice que es cuestión de reorganización de la Comuna, pero no da tiempos para liquidaciones y en el caso de los trabajadores de base vienen demandas que al final serán los ciudadanos quienes los van a pagar.

Se está pasando no sólo por encima de los derechos laborales sino humanos, la manera en que se está haciendo por la parte patronal parece más una cacería política que en base al derecho.

"La mayoría de los despedidos son personas que apoyaron a otros y aquí no es de partidos, no pueden decir que no se van a contratar porque ya hay gente en algunas áreas" dijo.

Se está corriendo a personas capacitadas, con perfiles adecuados para contratar a otros que no están con esa preparación, lo que va en detrimento de la atención a los ciudadanos, señaló.

Lo que viene es un problema fuerte para la Comuna, de una magnitud que no han percibido, manifestó.

El Alcalde Emmett Soto Grave indicó que los despidos es algo que se está dando en todo el país, en empresas y en todos los lugares.

"Aeromexico hoy anunció el despido de seiscientas personas...técnicamente el Ayuntamiento está en quiebra, se les va a liquidar como debe ser" dijo.

Se está pensando en que en el presupuesto del año siguiente se tenga un recurso para liquidaciones.

Pues la falta de recursos los mantienen sin un parque vehicular, no tienen recursos para poder trabajar y prefiere despedir personal que tenerlo sin pago durante quincenas o semanas como ha ocurrido, indicó.

"Así recibimos la administración pública en dos mil diecisiete y aun así trabajamos, el parque vehicular es un problema de años" dijo la regidora del PRI Lizbeth Medina Tiznado.

El Alcalde indicó que continuará con esto, pues es una necesidad.