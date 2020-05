Cuestionan falta de estrategias para el turismo en MazatlÃ¡n despuÃ©s del Covid-19

Cuestionan falta de estrategias para el turismo en Mazatlán después del Covid-19

Arturo Santamaría dice que autoridades municipales no han dado a conocer ningún estrategia para reactivar el turismo pasando la cuarentena

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ El investigador Arturo Santamaría Gómez puso la interrogante sobre la mesa: después de la emergencia sanitaria, ¿qué va a pasar con el turismo en Mazatlán?

A criterio del escritor, columnista de Periódico Noroeste e historiador de la actividad turística de Mazatlán, públicamente no se ha dado a conocer ningún estrategia, ni un plan, ni siquiera ni una sola propuesta para reactivar el turismo pasando la cuarentena, cuando en otros destinos turísticos sí.

“No se ha visto qué plan tiene la Sectur, los hoteleros, guías de turistas para enfrentar la crisis, a mí me parece preocupante que en otros destinos de sol y playa sí hay reacciones, pero aquí públicamente no hay nada”, dijo.

“Sería importante saber qué es lo que sigue, qué es lo que se planea. No sé si está dormido (el sector turístico), a lo mejor en lo individual están viendo, diseñando sus estrategias en lo corporativo, como empresa, pero si no hay una estrategia en conjunto no creo que resulte muy bien”.

De acuerdo a los especialistas, pasada la emergencia sanitaria continuará la crisis financiera y la recuperación de los sectores económicos del país será periódica.

Santamaría Gómez dijo que posiblemente la temporada invernal sea la próxima temporada fuerte para Mazatlán, por lo que habría que ver qué necesidades y demandas tendría el turismo extranjero que llega en esas fechas, y si se planea una estrategia hacia ese mercado.

“¿Por qué no hay estrategia ante la crisis?, es una pregunta que se les hace tanto a autoridades como a los de la industria, en otros países ya se está viendo qué hacer, que se va a depender mucho del turismo nacional, incluso del turismo local, y están viendo cómo le van a hacer. ¿Aquí se están preparando para eso?”.