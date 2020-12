Cuestionan regidores uso de recursos y aumento de sueldos en DIF Escuinapa

La directora del DIF, Lucina Cervantes Guerrero; la administradora, Carmen Gómez Hernández, y la encargada de comunicación, Elizabeth Silva, tuvieron incrementos de salario pese a la austeridad, lo que no deja claro que se tengan necesidades apremiantes, señaló el regidor del PRI Santos Gómez Sánchez

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Al aprobarse por mayoría el apoyo de 320 mil pesos quincenales al DIF, regidores cuestionaron el uso del recurso y el incremento de salarios que se tuvo en la dependencia.

“¿En qué se gastan los ingresos propios del DIF? Porque no presentarlo en el presupuesto de ingreso, no sabemos en qué se gastan los recursos del DIF”, dijo la regidora Mayra Andrade Padilla.

“La directora (Lucina Cervantes) ganaba un promedio de 18 mil pesos, hoy gana 24 mil mensuales; la situación ha estado difícil, por qué esos incrementos de sueldos, la propia administradora ganaba 15 mil y hoy gana 20 mil, igual aumento para la encargada de Comunicación”, señaló el regidor.

Esos incrementos ni siquiera se expusieron o se analizaron, indicó.

Comprende que la dependencia tiene muchas necesidades y es una institución noble, pero no entiende los incrementos, cuando se tienen tantos problemas y se maneja un discurso de austeridad.

Por lo que para aceptar el erogar ese recurso, las funcionarias debieron de estar presentes y explicar al Cabildo de manera virtual, las razones para esos incrementos salariales.

“Son sueldos iguales a otras administraciones…la información (del regidor) no es correcta”, dijo el Alcalde Emmett Soto Grave.

La Síndico Procuradora Olivia Santibáñez indicó que no se podía votar el tema, porque ni siquiera saben cuánto están ganando los trabajadores, pues no hay acceso a nóminas de ninguna dependencia del Ayuntamiento, ni de DIF, por lo que debía haber explicaciones de la administradora, Carmen Gómez, por lo menos.

El Alcalde indicó que no se podía escatimar apoyos a la dependencia, cuando el DIF es un área sensible y con múltiples necesidades, que a pesar de su presupuesto ha mejorado diversas áreas; además que este año han sido golpeados financieramente, debido a que con el cierre de guarderías y casa diurna no tiene ingresos propios.

Sin permitir más debate durante esa sesión de Cabildo, se sometió a votación el punto y se aprobó por mayoría de 6 y 5 en contra el otorgar los 320 mil pesos quincenales a DIF.

SÍ SE INCREMENTARON SALARIOS EN ENERO: CERVANTES GUERRERO.

En enero se determinó el aumento de salario para todo el personal de DIF, no solo para ella y otros funcionarios de confianza, manifestó la directora Lucina Cervantes Guerrero.

“No supieron entender de qué se trataba (los regidores), es el mismo presupuesto, en enero sí hubo incremento de salarios, fue en general, Santos (regidor- ex director de DIF) ganaba 36 mil pesos”, dijo la directora.

El incremento fue general, pues las niñeras de guarderías ganaban mil 900 a la quincena, por lo que se incrementó a 2 mil 500; ella ganaba 9 mil, hoy gana 2 mil pesos quincenales y los salarios están en la página de transparencia, indicó.

Lo cual igual mostraba que el hoy regidor Santos Gómez ganaba 36 mil pesos, manifestó, es lo que se la ha informado. Ella en su caso no solicitó ese incremento, fue general.