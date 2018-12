Cuida a tu bebÃ©, usa el cinturÃ³n

RECOMENDACIONES

Cuida a tu bebé, usa el cinturón

-Sin importar el trimestre de gestación, una mujer embarazada siempre debe utilizar el cinturón de seguridad.

Noroeste / Redacción

Sin importar si es la conductora, copiloto o pasajero, una mujer embarazada siempre debe de usar el cinturón de seguridad al viajar en un auto, ya que no está exenta de sufrir un accidente vial.

Para asegurar su correcto funcionamiento y evitar lesiones en ella y el bebé en caso de un accidente es importante verificar que esté colocado de forma correcta.

Pero, ¿Cuál es la forma segura para viajar en el auto? Siempre se debe colocar el cinturón de tres puntos (hombro y cadera), sin importar en qué sitio se esté sentada. La banda horizontal debe colocarse sobre la cadera (nunca sobre el abdomen) y la banda diagonal debe cruzar por el hombro, y posteriormente en medio del pecho (nunca detrás de la espalda o bajo el brazo). Es importante verificar que al abrochar el cinturón no se encuentre flojo o torcido.

En el caso de ser conductora, al sentarse en el asiento es necesario que se tenga suficiente espacio entre el pecho y el volante (mínimo 30 centímetros). Cuanto más avanzado esté el embarazo, el asiento debe colocarse más lejos del volante, esto para evitar que en caso de accidente la bolsa de aire se expanda, y lastime a la mamá y al bebé. Así mismo, el respaldo debe situarse lo más recto posible, ya que previene que el cinturón se mueva.

Otro consejo es no modificar la ruta del cinturón de seguridad. En ocasiones las futuras mamás sienten que éste les lastima el cuello, los senos o el vientre y pasan la banda diagonal por detrás de la espalda o bajo el brazo, esto ocasiona que en caso de un impacto la fuerza se concentre sobre el abdomen (donde se encuentra el bebé) y no sobre la clavícula y cadera (huesos duros capaces de soportar la fuerza del impacto).

Si bien en el mercado existen algunos aditamentos que ayudan a juntar las dos bandas para no lastimar el cuello de la pasajera, su uso no es recomendable ya que modifica la posición segura del cinturón de seguridad. En caso de requerir usar alguno, es necesario verificar que únicamente contribuya a lograr un buen posicionamiento del cinturón y no modifique su ruta.

En época de frío, se recomienda quitarse las chamarras o ropa gruesa al subirse al auto, ya que, en caso de accidente, es posible que el cinturón no sea capaz de retener a la pasajera al existir un espacio entre su cuerpo y él.

Una sugerencia importante es evitar conducir en los últimos meses del embarazo debido al incremento de riesgos de lesiones graves en caso de un accidente.

Por último, las futuras mamás no deben olvidar colocar el cinturón de seguridad camino a la clínica, aún con contracciones, y de regreso a casa: el bebé debe ir en su SRI y la nueva mamá, de nuevo con el cinturón bien colocado.

El uso correcto del cinturón de seguridad disminuye el riesgo de lesiones graves y muerte en los pasajeros de vehículos, es por esto que sin importar el lugar donde viajan todos los adultos deben utilizarlo correctamente en cada uno de los viajes.

Con información de conductavialqualitas.net