Salud visual

Cuida tu ojos y hazte un examen gratis de la vista en Coppel

Las ópticas de la tienda ofrecen variedad de lentes y exámenes de la vista gratuitos

Noroeste/Publicidad

02/08/2019 | 05:00 AM

Como todos bien sabemos, no existe nada más importante que la salud. Una buena salud nos permite disfrutar al máximo y tener una mayor calidad de vida, aunque existen áreas de la salud a las que muchas veces no se les da la importancia debida. Este puede llegar a ser el caso con la salud visual, ya que un examen de la vista puede detectar condiciones tratables, pero en ocasiones las personas deciden no hacerlo porque les puede quitar mucho tiempo o tal vez resulta muy costoso.

Viendo por la salud de todos sus clientes, Coppel busca hacer una diferencia en este aspecto. Primero que nada, te ofrecen el examen de la vista completamente gratis, además de que te lo puedes hacer ahí mismo en la tienda y no pierdes tiempo agendando una cita en otro lugar. Además, ellos interpretan los resultados y te orientan, ofreciendo gran calidad de lentes muy a la moda que te ayudarán a recuperar tu visión dependiendo de la graduación que necesites.

Entonces, si estás sintiendo que tu vista ya no es lo que era o simplemente quieres ser precavido, no hay excusa para no pasar por Coppel para un rápido examen gratuito. ¡Además puedes aprovechar y decidirte por un armazón que vaya contigo!