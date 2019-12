Â¡Cuidado! Que le puede tronar en la mano

¡Cuidado! Que le puede tronar en la mano

Lllama Salud a evitar la pirotecnia esta Navidad; las lesiones son muy graves, incluso la pérdida de extremidades

Noroeste / Redacción

Esta época decembrina se debe evitar el uso de pirotecnia en los niños y hogares para que no haya accidentes, recomendó el Hospital General de Culiacán.

El jefe de Traumatología del Hospital General de Culiacán, Marco César Zamudio, explicó que lo más grave de esto es que los accidentes suceden principalmente en niños, la pirotecnia, las luces, uno cree que son inofensivas, pero sucede y van a ser los niños los que más van a estar sufriendo de lesiones importantes de por vida.

“Muchas veces pensamos a mi no me va a pasar, en mi familia no nos va a pasar y créanme que sucede, las lesiones insisto son lesiones de alta energía, provocan no nada más la destrucción de los tejidos sino muchas veces la incapacidad para nosotros los médicos podamos reconstruirlos y tengamos que hacer un procedimiento radical en cuestión de salvar lo más que se pueda de la función de esa extremidad; y principalmente esto sucede en niños eso es lo más grave, la pirotecnia, las luces, uno cree que son inofensivas y no va a pasar de una quemadita y son los niños los que más van a estar sufriendo de este tipo de lesiones y son lesiones permanentes”, dijo el doctor.

Sin lugar a dudas la mejor de las recomendaciones es que “NO LA USEN, esto es nada más para profesionales, la pirotecnia se ven muy bonitas las luces pero solamente manejada por personas que se dedican a eso, que tienen un entrenamiento, que saben cuáles son los riesgos y que los conocen perfectamente; pasen bien la navidad, que tengan unas bonitas fiestas, no echen a perder el festejo porque una lesión como estas cambia bruscamente la dinámica familiar”, declaró el especialista.

Principalmente son los hombres quienes a manera de juego utilizan pirotecnia, sin tener conciencia de las consecuencias que esto puede ocasionar en su integridad física por lo que el llamado a la población sinaloense es que eliminen lo más que puedan esos riesgos.