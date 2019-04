SEGURIDAD

Cuidan policías estatales a ex candidata a síndica que demandó a hermano de Alcaldesa de Guasave

Cuatro agentes resguardan a Adilene Martínez desde el viernes, después de denunciar penalmente por agresiones a un hermano de Aurelia Leal López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Desde el viernes, después de que interpuso una demanda penal en contra de un hermano de la Alcaldesa Aurelia Leal López, la ex candidata a síndica de Tamazula, Adilene Martínez, es resguardada por cuatro policías estatales.

Este martes la gestora acudió al Palacio Municipal y cuatro agentes debidamente uniformados se mantuvieron a la expectativa y se movieron a donde ella se movía, después de que se desocupó y se retiró, los agentes la escoltaron a bordo de una patrulla.

"Solicité la protección, la tengo desde el día viernes, yo no (voy a aceptar protección) de la Policía Municipal, porque ese día que acontecieron los hechos solicitamos apoyo y nunca llegó, tuvo que venir el grupo Pegaso de Guamúchil y la Policía Ministerial fue la que nos dio atención", expresó.

"Como cualquier ciudadano tengo derecho a estar protegida y sobre todo que siempre nos ha caracterizado el estar ayudando a la gente y eso no me va a detener", comentó.

La ex candidata a síndica aclaró que desconoce los motivos por los cuales fue supuestamente agredida por el hermano de la Presidenta Municipal, ya que jamás ha cruzado ni siquiera un saludo con él y tampoco ha expresado alguna ofensa contra la Alcaldesa.

"Yo en mi vida he cruzado palabra con él, sé que es hermano de la Presidenta porque me tocó convivir tres meses en la administración, sabía que era su chofer, pero un día antes (del plebiscito) me encontraba comiendo en un domicilio en Tamazula y salgo a recibir una llamada y una camioneta Tacoma de modelo reciente frena delante de mí, levanto la cabeza, los miro y me empiezan a tomar fotos o a filmar, él iba acompañado con otras personas y le digo a mi equipo de trabajo 'me están grabando', lo que hice en ese momento fue salirme de la comunidad", manifestó.

El lunes la Alcaldesa Aurelia Leal López dijo que ofrecería protección policiaca a Luis Miguel Verdiales Moreno, a Julio César Beltrán y a Adilene Martínez.

El primero demandó a José Luis Guerrero Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, por presuntas amenazas, mientras que Martínez denunció al hermano de la Presidenta Municipal de agresiones, luego de que supuestamente el viernes les echara un vehículo encima y los sacara de la carretera cuando viajaba de El Cubilete a Tamazula acompañada de Beltrán.

Adilene Martínez subrayó que no aceptará el ofrecimiento de la Alcaldesa, porque el día que ocurrieron los hechos pidió el apoyo de policías municipales y no se lo dieron.