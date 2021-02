'Cuídennos para poder cuidarlos': Director del IMSS

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Las pérdidas se sienten más cuando la familia laboral es pequeña, el consuelo tarda en llegar y con la partida del Doctor Edén Guatemala Peñaloza le toco a la clínica familia del IMSS.

Por lo que el Director de la institución, en una súplica pidió a la población, cuidarlos como profesionales de la salud, que atienden los llamados sanitarios, que sea el Doctor Guatemala el ultimo del gremio al que vean partir.

“Somos una familia chiquita el Seguro Social (del municipio) como compañeros es una perdida fatal, no lo concebimos, era una persona que lo dio todo, siempre estuvo en primera línea, por favor que sea el último del gremio médico, ayúdennos para poder ayudar, cuídennos para poder cuidarlos” dijo el Director del IMSS en el municipio Alberto Casillas Cartagena.

Visiblemente consternado y afligido el médico suplico a la población el atender los llamados del auto-cuidado para poder vencer al covid-19, para poder parar los contagios.

“Si ustedes(población) no nos cuidan a nosotros, nosotros no los vamos a poder cuidar a ustedes, necesitamos apegarnos a las medidas, uso de cubre-bocas, gel antibacterial, no conglomerarnos, guardar distancia” dijo.

La partida del Doctor Guatemala cala en la comunidad médica, en sus centros de trabajo, entre sus compañeros pues era un médico que nunca dejo de estar en primera línea.

Que aun con carencias lo daba todo, siempre tratando de dar lo mejor posible de su formación como médico, apegado a los lineamientos, a los criterios y a la ética profesional.

“Ojalá sea la última perdida del gremio médico, necesitan ayudarnos para poder ayudar” señala.

Despedirlo no es fácil, no se concibe que sus caminos como profesionales de la salud han sido separados, que se ha ido y que los deja trabajando contra una pandemia, que necesita de la colaboración de la población para poder frenarse y no haya más decesos.

Hoy la población debe atender y entender que hay nuevas cosas que hacer para el cuidado de la salud, que se debe aprender que hoy se tiene que tener sana distancia, tener un lavado de manos constante, usar cubre-bocas y gel antibacterial, hacerlo es la única manera en que los pueden ayudar y como se puede frenar estos contagios.