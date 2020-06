Cuitláhuac García denuncia a 'gobernadores separatistas'

Pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante

Sinembargo.MX

15/06/2020 | 08:45 AM

Ciudad de México.– El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó a un grupo de mandatarios estatales de “separatistas” y dijo que no es tiempo para dividirse en grupos, en referencia al reto que plantean las crisis de salud, la económica y la de seguridad.

“Por lo que se ha declarado en algunos estados, decir: nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos. Cuando digo nosotros, me refiero a un servidor y su equipo de Gobierno estatal. Nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante”, aseguró.

Frente al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario veracruzano consideró que le parece “hasta una intención de agruparse como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera separatista. Sería mejor la palabra ‘separatista‘, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional frente a la pandemia no podemos separarnos en grupos”.

Reiteró que es momento de unirse, ya que “todos lo estados tienen una fortaleza y solos no vamos a poder, tenemos que unirnos”.

Luego de que López Obrador presentara su decálogo para salir de las crisis de Covid-19, los gobernadores del Partido Acción Nacional afirmaron que se requiere de claridad, pues “no ayuda mucho” en materia económica y fiscal.

Mediante un pronunciamiento, los miembros de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional exigieron, entre otras cosas, un nuevo pacto fiscal con miras a favorecer las energías limpias y respetar la pluralidad, por lo que debe impedirse que México sea el producto de “la voluntad de un solo hombre”.

“Nos pronunciamos por un acuerdo en defensa de la libertad, la democracia y el Federalismo, ello significa la libertad para gobernar desde lo local con soberanía política y suficiencia económica, mediante un nuevo Pacto Fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden y no sólo mediante la actual formula de la Ley de Coordinación Fiscal a todas luces ventajosa y vetusta, inequitativa e injusta”, se añadió.

En la reunión sostenida en Dolores Hidalgo, Guanajuato, los mandatarios panistas sostuvieron que hoy en día, las instituciones así como la democracia están siendo acechadas, cosa que no se puede permitir.

A su vez, sostuvieron que el país no puede alejarse de las políticas federalistas, de la libertad pues, de lo contrario se estaría regresando a una monarquía.

“México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos y de la libertad; no hay camino para el regreso a una suerte de República monárquica”, se leyó en el documento.