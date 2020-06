Culiacán aún está en el pico de contagios, no hay normalidad, ni nueva normalidad: Secretario del Ayuntamiento

Othón Herrera y Cairo Yarahuán llama por redes sociales a la ciudadanía a cuidarse, y criticó el manejo que se está teniendo del del mapa de contagios, ya que pese a que el riesgo sanitario de contagios es alto, se está promoviendo una nueva normalidad

Antonio Olazábal

En Culiacán y Sinaloa, el semáforo de Covid-19 aún está en rojo, no hay normalidad, ni nueva normalidad, afirmó Othón Herrera y Cairo Yarahuán, Secretario del Ayuntamiento.

El funcionario municipal manifestó por redes sociales que Culiacán aún está en la fase de más contagios de Covid-19, que es cuando hay más riesgo de contraer el virus, es por eso que pidió a la ciudadanía no salir de casa si no es necesario, a pesar de que ya abrirán una serie de negocios no esenciales en la capital del estado.

"En Sinaloa, y en Culiacán el SEMÁFORO SANITARIO FEDERAL COVID19 está en ROJO y NO pasara a NARANJA el LUNES 22 de JUNIO. El riesgo sanitario es, en estos momentos, el mayor desde que inicio la pandemia", expresó.

"SI, habrá reapertura de algunas actividades económicas que estaban suspendidas. (Automotriz, Calzado, Bisutería, Cosméticos, Tiendas departamentales). Condicionados los comerciantes a cumplir estrictos protocolos. Pero bajo el GRAN riesgo de que existan contagios masivos si los actores involucrados no extreman medidas de prevención y cuidados. Sobre todo, TU como Consumidor ", detalló.

El Secretario del Ayuntamiento destacó que será muy fácil contagiarse de Covid-19 con esta reapertura del comercio es por eso que exhortó a la gente a cuidarse, extremar precauciones y velar por su salud. Pero también criticó el modo como se está actuando a pesar de que se está en la etapa más difícil de la pandemia.

"El semáforo estatal que se ha publicado en algunos medios no es SANITARIO. Es un semáforo de buenos deseos donde se intenta conjugar la gravedad de la situación económica del comercio y los servicios, con la pandemia", subrayó.

"El semáforo sanitario no cambia por los deseos de que cambie, sino por la tasa de contagios. Es un semáforo sanitario. Si no tienes necesidad, evita en lo posible salir. AUN NO HAY NORMALIDAD, NI NUEVA NORMALIDAD. No lo olviden", recalcó.