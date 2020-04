Culiacán cierra su Centro a peatones y vehículos

La acción genera caos en este sector de la ciudad

Noroeste / Redacción

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal cerró las calles del primer cuadro del Centro de Culiacán por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Los elementos de seguridad dijeron haber recibido un llamado de urgencia del titular de la SSPyTM, Óscar Guinto Marmolejo, por lo que se concentraron en el Centro de la capital sinaloense.

De acuerdo con los oficiales la ciudadanía que se traslada a pie y en sus automóviles ha presentado descontento por la medida que se tomó y no saben para cuándo se puedan reabrir las vialidades.

A los que estamos con Dios, eso no nos pega

“A los que estamos con Dios no nos pega eso”, declaró Jorge, un adulto mayor que se dirigía a la Iglesia del Carmen a las 17:35 horas por la calle Cristóbal Colón, casi llegando a la esquina con Álvaro Obregón.

“Yo no entiendo para qué cierran”, reiteró.

“Yo todas las tardes voy a misa y estoy bien, es más, vamos muchos y siempre hay”, dijo el señor de avanzada edad que fue interceptado por una elemento de la Policía Municipal quien le dijo que regresara a su casa no iba a haber misa.

Cabe destacar que el ciudadano no contaba con protección como guantes o cubrebocas.

“Es que está cerrado allá y luego allá, yo aquí vivo y ni modo que no me mueva, si tuvieran fe no tendrían miedo”, enfatizó.