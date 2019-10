Culiacán, con las heridas abiertas, la ciuadanía quiere recuperar sus calles

Esto no lo habíamos visto jamás, se alcanzaron niveles muy elevados porque por primera vez el Cártel de Sinaloa atacó a los ciudadanos, dice especialista

Noroeste / Redacción

25/10/2019 | 02:00 AM

El jueves pasó una semana y las paredes aún no han terminado de repararse. Hay vidrios tirados en la calle las marcas de las balas en todo un barrio considerado como de los más caros en Sinaloa.

Tres Ríos, el sector desde donde el Cártel de Sinaloa tomó a Culiacán, epicentro de la organización, el 17 de octubre. Fue una batalla campal que logró doblegar al gobierno mexicano para que liberase a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

La versión del Gabinete Federal de Seguridad es que un convoy compuesto por 35 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército se empecinó a capturar al hijo de Guzmán Loera, pese a no haber informado que se haría ese operativo.

Las acciones comenzaron a las 15:00 horas en Tres Ríos, hora en la que decenas de familias se trasladaban a sus casas para dejar a sus hijos o a comer en alguno de los restaurantes del sector.

Las ráfagas sonaron y se comenzó con una serie de bloqueos. Fueron 19, según la versión de las autoridades. Los suficientes para paralizar los 10 accesos carreteros que tiene Culiacán y provocar el cierre de comercios.

"Me quedé encerrada en la panadería, no me puedo ir a casa y aquí hay dos clientas", narró Ana Bertha Félix, quien dirige una panadería en el Centro de Culiacán.

Hubo 14 enfrentamientos, de los que al menos 13 personas murieron. De esas, por lo menos 4 fueron víctimas inocentes, que fueron agredidos por haber estado en el lugar en que se dieron las balaceras.

El Cártel logró someter a las autoridades en menos de dos horas, tiempo en que se aglutinaron decenas de hombres armados sobre camionetas y camiones con armas de alto calibre, suficiente para enfrentar tanquetas militares.

Esos grupos se movilizaron hacia el penal de Culiacán y liberaron a 55 reos, todos jóvenes y con perfil de ser asesinos. 6 de ellos fueron fueron reaprehendidos y 4 cuatro se entregaron a las autoridades.

En dos horas se provocó terror suficiente que logró superar los niveles que la 'guerra' contra el narcotráfico no hizo en Culiacán.

"Esto no lo habíamos visto jamás, se alcanzaron niveles muy elevados porque por primera vez el Cártel de Sinaloa atacó a los ciudadanos que siempre presumía cuidar", explicó el investigador Tomás Guevara, coordinador del Observatorio de la Violencia en Sinaloa.

Pasaron cuatro días después de los disturbios para que Culiacán volviera a su actividad normal. Los juegos de futbol y beisbol se reactivaron, los comercios abrieran sus cortinas y las escuelas volvieran a tener niños estudiando en sus salones de clase.

Sin embargo, hasta hoy, la conversación gira en torno a esos ataques, en cómo ocurrieron y la llegada de 417 elementos militares que ahora desfilan por la ciudad junto a policías locales mostrando sus armas.

"Esta estrategia de protección ciudadana en Culiacán es derivada del plan de paz y seguridad del Gobierno Federal", dijo Carlos Ramón Carrillo del Villar, comandante de la Tercera Región Militar.

"Tenemos un documento, un plan y esta estrategia tiene como objetivo crear las condiciones de seguridad y paz para la población y que esta sociedad desarrolle sus actividades cotidianas de manera normal".

Al mismo tiempo el gobierno de Sinaloa activó reuniones con los empresarios más destacados del Estado, directores de medios de comunicación y líderes de organizaciones civiles no gubernamentales a los que les pidió cambiar la conversación y evitar que la violencia sea el tema principal.

En contraparte, un colectivo ciudadano se pronunció en contra de la militarización y la estrategia de comunicación, señalando que para poder generar un cambio se deben emplear acciones distintas.

"Ahora más que nunca necesitamos reunirnos a través de una óptica unificadora y reconciliadora", indicó el colectivo a través de una carta pública.

Esa óptica, explicaron, consiste en hacer una atención inmediata de personas que muestran síntomas de estrés postraumático por los ataques y bloqueos de grupos criminales.

Ahora, este mismo colectivo, que se autodenominó #CuliacánValiente promueve una marcha por el mismo sector donde ocurrieron los actos violentos, como un acto simbólico de rechazo a las expresiones sobre un posible debilitamiento o fortalecimiento del Cártel de Sinaloa.

Esa movilización se planeó para este domingo 27 de octubre, 10 días después de haberse paralizado a Culiacán. Se estableció hacer una marcha, pintar murales y un concierto con artistas de la ciudad.