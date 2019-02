CuliacÃ¡n domina la primera jornada del atletismo de la Olimpiada Estatal 2019

Culiacán domina la primera jornada del atletismo de la Olimpiada Estatal 2019

Los culiacanenses conquistan 19 preseas áureas, 12 de plata y 10 de bronce

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Culiacán hizo válidos los pronósticos en la Olimpiada Estatal de Atletismo 2019 al conquistar 41 medalllas en la primera jornada.

La Pista de Ciudad Universitaria fue mudo testigo de las 19 preseas doradas logradas por los atletas culiacanenses, 12 de plata y 10 bronces para ocupar el liderato del medallero de la competencia rumbo a la etapa regional programada del 7 al 10 de marzo en Tijuana, Baja California.

Mazatlán ocupó el segundo lugar con seis de oro, once de plata y seis de bronce. Ahome acumuló seis doradas, tres platas y siete bronces. Guasave obtuvo cinco oros, cinco de plata y cinco de bronce. Angostura dos oros, una plata y un bronce. Navolato logró un oro, dos platas y una de bronce. Salvador Alvarado con un oro y un bronce ocupa la séptima posición, Elota le sigue con un oro, Escuinapa oro y plata, y Concordia una de bronce.

Entre los atletas más destacados en esta primera jornada está Mireya Reyes, de Culiacán, campeona de los 100 metros Sub 16; Isaac Cervantes (Culiacán) ganó esta prueba en varonil.

Norma Cázarez ganó oro en impulso de bala Sub 16 y en varonil lo hizo Julio Cebreros, de Guasave.

Marian Lizárraga, de Navolato, ganó los tres mil metros caminata Sub 16. María Cibrián se llevó el oro en los 100 metros Sub 18, mientras que en varonil dominó Fausto Cháidez, de Culiacán.

Kimberly Sustayta, de Mazatlán, ganó los 400 metros planos Sub 18 y en varonil lo hizo Badhir Corrales, de Culiacán. Delia Rico, de Mazatlán, fue campeona de los mil 500 metros planos Sub 18 y Carlos Lugo dominó en la varonil con oro para Guasave.

Andrea Angulo (Culiacán) ganó el salto largo Sub 18 y Víctor Rodríguez (Ahome) triunfó por los varones. Paulina Cázarez (Culiacán) ganó en lanzamiento de jabalina Sub 18. Julián Ceballos, de Ahome, lo hizo en lanzamiento de martillo Sub 18.

Ana Cangas, de Ahome, se llevó el primer lugar en 100 metros planos Sub 20. Javier Flores, Guasave lo hizo en varonil.

Ana Carrasco, de Mazatlán, convirtió en oro los 400 metros planos Sub 20 y en varonil ganó Jorge Loaiza, de Culiacán.

Fátima Aguirre, de Mazatlán, venció en mil 500 planos Sub 20, mientras Juan Rivera los ganó en varonil para Culiacán. Los 10 mil metros planos Sub 20 los ganó Luis Ramírez de Culiacán.

Katya Escoto, de Culiacán, venció en salto largo Sub 20 y Ricardo Márquez, de Ahome, lo hizo en varonil.

LEER: Culiacán conquista tres medallas en el ciclismo de montaña de la Olimpiada Estatal

Iriana Castillo, de Guasave, logró oro en jabalina Sub 20. José Hernández (Culiacán) fue oro en Martillo Sub 20.

En los 100 metros planos Sub 23 triunfó José Fierro, de Guasave. Alejandra Rubio, de Culiacán, ganó el oro en los 400 metros Sub 23 y en varonil lo hizo el elotense Martín Arroyo.

Araceli Camacho (Mazatlán) se colgó el oro en los mil 500 planos Sub 23, mientras que Juan Cota, de Culiacán, lo hizo en varonil.

Hernán Martínez se llevó el oro en los 10 mil metros planos Sub 23. Samantha Angulo, de Culiacán, brilló con oro en salto largo Sub 23. Víctor Castro lo hizo en varonil para Salvador Alvarado.

Yamileth Escárcega, de Culiacán, ganó el oro en jabalina Sub 23, y el lanzamiento de martillo se lo acreditó el mochitense Brian Haro.