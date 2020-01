CuliacÃ¡n, lejos de dejar el plÃ¡stico de un sÃ³lo uso

Culiacán, lejos de dejar el plástico de un sólo uso

En un recorrido por tiendas departamentales, así como mercados locales de la capital del Estado, se ve como los comercios siguen dando bolsas de plástico a la ciudadanía, y las ecológicas las venden hasta en 30 pesos

Antonio Olazábal

En un recorrido realizado por Noroeste quedó de manifiesto que actualmente los negocios de Culiacán están muy alejados de la sustentabilidad, dado que la mayoría de los mercados aún dan a sus clientes plásticos de un sólo uso para llevarse sus productos.

Pero esto no sólo aplica a los mercados locales, sino a las grandes cadenas nacionales e internacionaales, dado que aún usan plásticos de un sólo uso, lo cual causa un gran daño al medio ambiente.

El pasado 9 de octubre asociaciones civiles, en conjunto con diputados de todas las fuerzas del Congreso del Estado presentaron una iniciativa que prohibiría el uso del plástico de una sola utilización, como lo son popotes, bolsas y otros artículos que dañan de gran manera el medio ambiente.

Sin embargo actualmente el uso de estos insumos no está prohibido en Sinaloa. Las entidades que sí prohiben el uso de plásticos de una utilización son la Ciudad de México, Durango, Colima, Nayarit, Baja California Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas e Hidalgo.

Sinaloa es junto a Aguascalientes y Guanajuato, de las entidades que buscan un menor uso del uso de plástico, pero con miras a la obligatoriedad de no usar más las bolsas y los popotes; entidades que sí tienen una ley punitiva al respecto son Chiapas, Estado de México, Sonora y Querétaro.

Gran parte de los supermercados sí cuentan con bolsas biodegradables que son reutilizables, pero estas se venden desde 10 hasta los 30 pesos, y gran parte de la ciudadanía prefiere no gastar y llevarse las cosas en bolsas plástico, tal y como lo dice Marisela.

"Además de que las cosas ya no son baratas, aparte gastar en que llevarse uno el 'súper', pues sí nos da un gasto, además no es muy práctico venir con estas bolsas todo el día, no tengo donde meterlas, porque yo ando en camión", comentó la clienta de la tienda departamental.

En las mismas empresas aún no tienen una fecha definida para eliminar los plásticos de sus insumos, debido a que trabajadores de manera anónima señalaron que actualmente las cadenas nacionales e internacionales, que son las que más dan bolsas de plástico, tienen pedidos hasta por tres o cuatro meses para surtir a todas las sucursales que integran sus marcas.

"A nosotros nos llegó un correo hace meses, de que ya no íbamos a usar plástico, pero de una se volvió a vender, y ya no nos han dicho nada, ya hay como tres pedidos de aquí a tres o cuatro meses, y no han seña de que ya no se vaya a utilizar los plásticos", relató la empleada.