Culiacán sí es machista y feminicida, María Isabel de Sabuesos Guerreras

Su frase fue una respuesta a los dichos del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien negó que el municipio sea feminicida, como lo insinuó un grupo de mujeres con grafiti que la fachada del palacio durante la madrugada del domingo .

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Encima de un templete, María Isabel Cruz Bernal se sacude poco a poco el nerviosismo y recupera el aliento; luego reclama a todo pulmón: Culiacán sí es machista y feminicida.

Previo a la marcha por la violencia contra las mujeres, que se realizó en Culiacán un día después del Día Internacional de la Mujer y en pleno paro nacional, la líder del colectivo que busca a su hijo desaparecido no se guardó mucho en las afueras del Palacio Municipal.

“Las felicito por esta lucha, porque nos queremos vivas”, dijo al iniciar su discurso.

A la misma hora, Estrada Ferreiro encabezaba una reunión con mandos militares en la Sala de Cabildo.

“Nosotras ayer fuimos a una búsqueda y pues nosotros fuimos casi casi sacadas a la fuerza por un comando armado, y estamos en pie de lucha, acompañándolas”, agregó María Isabel, “somos madres que buscamos a nuestro hijos desaparecidos”.

La líder de los Sabuesos fue la primera en tomar el micrófono en la esquina noroeste que conforman la avenida Álvaro Obregón y la calle Benito Juárez. Desde su anuncio fue aplaudida y vitoreada.

Luego hizo una reflexión, por las jóvenes que han apoyado la lucha colocando una foto suya con la leyeda “Desaparecida”, algo que no compartió.

No me gusta verlas porque dice que si la has visto, para nosotros es dolor; nosotros rascamos las piedras por encontrar a nuestros hijos y a todas ustedes no queremos verlas en una ficha así tan feo”, agregó.

“Creo que desde ahí empieza la sensibilización, aparte de que nos espantan a las familias que no las ha visto, que bueno que están aquí todas y vamos a acompañar; nos queremos vivas, compañeras”.

Con algo de tiempo, María Isabel comenzó con otras reflexiones.

“Y si algún día me falta mi sobrina, les quemo todo; yo como madre, les quemo todo”, señaló.

“No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando lo que no puedo aceptar; existimos porque resistimos, ni una más, ni una más. Somos el grito de los que no tienen voz. Culiacán sí es machista y feminicida”.

Casi al unísono, los cientos de chicas y mujeres mayores que se encontraban en el lugar, respondieron con un “Sí es”.