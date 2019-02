CuliacÃ¡n tiene otra jornada arrolladora en el atletismo de la Olimpiada Estatal

Culiacán tiene otra jornada arrolladora en el atletismo de la Olimpiada Estatal

Conquista otras 20 preseas doradas, por 14 platas y cinco bronces

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Culiacán sumó 20 medallas de oro más para crecer en el medallero y liderar con ventaja inalcanzable para el resto de los municipios participantes en la Olimpiada Estatal de Atletismo 2019.

Los capitalinos adornaron una segunda jornada fructífera con 14 preseas de plata y cinco de bronce. Mazatlán mejoró notablemente al capturar en esta segunda jornada once oros, nueve platas y seis bronces. Por su parte, los atletas de Ahome lograron ganar nueve de oro, tres de plata y cuatro de bronce. Guasave se agenció seis doradas, ocho platas y 11 bronces.

Este domingo se llevará a cabo la tercera y última jornada del evento que se desarrolla en la pista de Ciudad Universitaria a partir de las 8:00 horas.

Entre los atletas más sobresalientes , Priscila Velarde (Mazatlán) tuvo oro en 200 metros Sub 16 y José Rodríguez (Ahome) ganó en varonil. Azalia Zavala, de Navolato, fue la reina de los 2 mil metros planos Sub 16. Fernando Tajincola venció en varonil.

Sofía Varela, de Culiacán, ganó en 80 metros con vallas Sub 16 y Dicarlo Angulo ganó en varonil. Sofía Varela también ganó el salto largo y Alejo Bátiz lo hizo en varonil. Carolina Quiñónez, de Ahome, se llevó el lanzamiento de disco Sub 16 y Rafael Núñez, de Culiacán, ganó en varonil.

María Cibrian, de Culiacán, ganó los 200 metros Sub 18 y Verduzco Alvarado, de Guasave, venció en varonil.

Ximena Angulo, de Culiacán, venció en 100 metros con vallas Sub 18 y Fausto Cháidez, también de Culiacán, triunfó en varonil. La culichi Danna Rodríguez se llevó el salto de altura Sub 18. Wendy Quiñónez, de Ahome, ganó en disco Sub 18. Diego Hernández, de Navolato, ganó en bala Sub 18, y Jesús Ríos en jabalina se llevó oro para Culiacán.

Ana Osuna (Culiacán) ganó en martillo Sub 18 y Mariana Varela (Culiacán) ganó caminata 5 mil metros Sub 18. Ana Cangas (Ahome) ganó 200 metros planos Sub 20, en varonil lo hizo Javier Flores (Guasave).

Katya Escoto (Culiacán) venció en 100 metros con vallas Sub 20. Jesús Pérez, de Mazatlán, ganó 110 con vallas Sub 20. Juliana Herrera, de Culiacán, venció en salto de altura Sub 20.

Fátima Rosales, de Ahome, ganó en disco Sub 20. Fausto Montoya, de Guasave, ganó en bala Sub 20. Juan Sánchez, de Ahome, se llevó la jabalina Sub 20. Karina Alcaraz, de Mazatlán, triunfó en martillo Sub 20.

José Gallegos, de Salvador Alvarado, ganó en 200 metros planos Sub 23. Héctor Herrera, de Culiacán, ganó 110 con vallas Sub 23. Daniela Marín, de Ahome, ganó oro en disco Sub 23. Patrick Mendoza, de Culiacán, fue oro en Bala Sub 23.

LEER: Culiacán domina la primera jornada del atletismo de la Olimpiada Estatal 2019