CuliacÃ¡n y Guasave serÃ¡n sede de los zonales este fin de semana

Culiacán y Guasave serán sede de los zonales este fin de semana

Basquetbol, atletismo, beisbol y softbol son las disciplinas a disputar

Noroeste / Redacción

06/12/2019 | 08:00 AM

CULIACÁN._ Culiacán será sede en las disciplinas de basquetbol, atletismo, beisbol y softbol para cumplir con la fase de los torneos zonales rumbo a la etapa estatal de los Nacionales Conade 2020.

La actividad del atletismo está programada para este sábado a partir de las 12:00 horas en la pista de Ciudad Universitaria y el domingo desde las 8:00 horas con la participación de los mejores atletas de Angostura, Badiraguato, Navolato, Elota, Cosalá, Mocorito y Culiacán en las categorías Promocional, Sub 16, Sub 18 y Sub 20 ambas ramas.

Beisbol en Culiacán y Guasave

En Culiacán se programaron dos cotejos para este sábado, uno en la categoría Pre Junior a las 10:00 horas en el campo de la Liga Culiacán Recursos, entre las novenas de Culiacán y Elota. Simultáneamente jugarán Culiacán contra Navolato en la categoría Junior en el campo principal de La Academia.

Sede Guasave: Este sábado será toda la actividad, Sinaloa contra Angostura a las 9:30 horas categoría Pre Junior en el campo Peimbert Camacho dos y el ganador se enfrentará a Guasave a las 11:30 horas en el mismo campo.

Mientras que en la categoría Junior Sinaloa chocará contra Salvador Alvarado a las 9:30 horas en La Peimbert campo dos y el ganador allí mismo jugará frente a Guasave a las 11:30 horas.

Softbol en la capital

Culiacán contra Navolato en la categoría Juvenil Menor femenil a las 9:30 horas en el campo Gloria Borrego del CCC donde jugarán a las 11:30 horas Culiacán ante Mazatlán.

En esta misma categoría, pero en el campo del Parque EME (Culiacán 87), se enfrentarán Mazatlán y Navolato a las 15:30 horas.

En la categoría Juvenil Mayor femenil, Navolato se mide Mazatlán a las 10:00 horas en el Parque EME y a las 13:30 horas Culiacán va ante Mazatlán en el campo Gloria Borrego del CCC.

Baloncesto el miércoles

En el Gimnasio María del Rosario Espinoza del CARD, Culiacán se topa con Cosalá en la categoría 2003-2004 a las 14:00 horas. Culiacán ante Elota a las 16:00 horas en esa misma categoría. Culiacán contra Navolato en la categoría 2005-06 a las 17:00 horas y Cosalá contra Elota, categoría 2003-04, a las 18:00 horas.

