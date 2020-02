CuliacÃ¡n y MazatlÃ¡n dominan jornada del estatal de atletismo rumbo a los Nacionales Conade

Culiacán y Mazatlán dominan jornada del estatal de atletismo rumbo a los Nacionales Conade

La actividad tendrá este domingo su segunda y última jornada en Ciudad Universitaria

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Emotiva fue la primera jornada del Atletismo Estatal “Puro Sinaloa” celebrada en la pista de Ciudad Universitaria rumbo a la etapa regional que tiene como sede a Hermosillo, Sonora, a mediados de marzo próximo.

La actividad del sábado empezó a las 12:00 horas y finalizó entrada la noche.

En los resultados parciales destacaron los atletas de Culiacán y Mazatlán.

José Rodríguez, de Ahome, fue el campeón de los 100 metros planos categoría Sub 18. Mariana Barraza se acreditó y ganó la final del salto de longitud Sub 18. Christian Fernández, de Mazatlán, se llevó el oro en los mil 500 metros planos Sub 18. Norma Cázarez, de Culiacán, ganó en lanzamiento de jabalina Sub 18.

Juan Chávez, de Culiacán, obtuvo el primer lugar e lanzamiento de martillo Sub 16; mientras que en los 100 metros planos el vencedor de esta categoría resultó Omar Vega, de Culiacán.

Z. Ruiz, de Mazatlán, fue la ganadora en los mil 500 metros planos Sub 20. Jazmín Machado, de Mazatlán, triunfó en los dos mil metros planos Sub 14. La mazatleca Kimberly Suntayta venció en los 400 metros planos Sub 20 y su coterránea Priscila Velarde fue la dueña del podio en los 400 metros planos Sub 18.

El cualiacanense Daniel Noriega se llevó el título en los 300 metros Sub 16; Azalia Zavala, Culiacán, dominó los 300 metros Sub 14. K. Angulo ganó los 100 metros con vallas Sub 20 para Culiacán. E. Varela se coronó en los 80 metros con vallas Sub 18 para Culiacán.

Julio Osuna, de Culiacán, venció en la final de lanzamiento de martillo Sub 20. La mazatleca Olga Cázarez fue la campeona de lanzamiento de martillo Sub 20. Héctor Herrera, de Culiacán, dominó los 110 metros con vallas en la categoría abierta.

Jordan Mendoza, de Mazatlán, fue el campeón de lanzamiento de martillo Sub 18. Yamileth Escárcega triunfó en lanzamiento de jabalina, categoría Abierta, con los colores de la UAS. Paulina Cázarez, ganó en Jabalina Sub 18 para Culiacán. F. Reyes dominó los mil 500 metros planos Sub 20 con los colores de Culiacán. Marco F., de Mazatlán, fue el campeón de los 400 metros planos Sub 18. El elotense José Beltrán se coronó en los 300 metros categoría Promocional. Sofía Medina, de Culiacán, ganó en 100 metros con vallas Sub 18.

La actividad tendrá este domingo su segunda y última jornada en Ciudad Universitaria a partir de las 8:00 horas.

