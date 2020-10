Después del Jueves Negro

'Culiacán y Sinaloa siguen de pie...'

La Federación, sin ningún indicio de inteligencia ni planeación, puso en marcha un operativo completamente mal ejecutado... se ejecutó con las patas, advierte el coordinador del CESP

José Abraham Sanz

Ricardo Jenny del Rincón recuerda haber estado en un restorán en el centro de Culiacán, esperando a algunas personas para convivir, pero la mayoría no pudo llegar.

Sólo llegaron tres de los que se iban a reunir y se quedaron esperando a otros cuatro.

También recuerda haber estado mensajeando con uno de los comensales que estará con ellos en el restorán, quien le dijo: Vengo por el bulevar Sánchez Alonso y parece una zona de guerra. Estoy tratando de regresarme a mi casa a ver si lo logro.

Unos 20 minutos, Ricardo de nuevo envió un mensaje a su amigo, para saber cómo estaba, y éste respondió: ya logré regresar a mi casa, fue muy complicado, pero seguimos en una zona de guerra, aún en mi casa. Yo estoy abajo de la cama, con mis hijas, es el lugar más seguro que pudimos encontrar aquí en mi casa, porque no sabemos qué está pasando.

“Yo tenía la oportunidad de ver hacia la calle desde un quinto piso y lo que veíamos era una movilización, pero no de patrullas, sino de personas, que hoy en día todos vimos moverse, en esos carros adecuados para tener armas antiaéreas. Los estábamos viendo moverse por el Malecón (Niños Héroes), ¿hacia dónde?, no sabíamos. Estábamos impactados”, señala.

Ricardo y sus dos amigos se quedaron en el restorán hasta pasadas las nueve de la noche, después de más de siete horas, cuando vieron que había condiciones de salir.

“Yo traté de comunicarme con las autoridades, pero también entendí que no era buen momento, lo que vimos en ese momento y lo que empezó a circular en los grupos, de videos y de audios, los que estamos aquí en el estado no teníamos nada qué ver ni qué hacer. Éste era un tema de la milicia, un tema del ejército, un tema de la Guardia Nacional”, reflexiona.

“Lo único que hice ese día, y ahí quedó asentado en un mensaje, fue comunicarme con el Secretario de Seguridad Pública, no tuve respuesta, cuando vi la magnitud del problema, fue un buen deseo”.

Ricardo Jenny del Rincón, Coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, reflexiona sobre el operativo fallido.

Según Del Rincón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el mensaje que envió al titular de la SSP estatal, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, fue: Secretario, no sabemos qué está pasando, entiendo que no es un buen momento para dialogar por teléfono. Ojalá que tú y todos nuestros policías de aquí del estado, se encuentren bien, incluyendo al personal militar.

La Federación tomó como mito el poder del narco; el operativo lo hicieron con 'las patas'

Unos meses después del 17 de octubre de 2019, Jenny del Rincón señala que además de actuar sin previo aviso, la federación ejecutó un operativo mal planeado, con “las patas”.

“... sin ningún indicio de inteligencia, y de planeación, puso en marcha un operativo poco planeado, muy poco planeado, con muy poca inteligencia, con muy poca planeación, pero completamente mal ejecutado, se planeó poco, se ejecutó con las patas, así hay que decirlo”, expresó.

“Creo que no previeron la fuerza de los cárteles, del cártel yo no sé si más poderoso, pero sí el más famoso de todo el mundo, en el rincón más recóndito de este planeta, se ha escuchado hablar del cártel de Sinaloa. Yo no sé si la federación, el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, yo no sé si pasaron por alto a dónde iban, qué es lo que estaban pretendiendo hacer ese día, parece que lo tomaron como si fuesen mitos urbanos, que hay un cártel, que existe, que tiene fuerza, que tiene gente, que tiene gente armada, que tiene una capacidad de reacción, yo creo que lo consideraron como un mito urbano”.

Los que vivimos en Culiacán, sabemos que existe, recalca el coordinador ciudadano, pues aunque el ámbito de competencia no es Culiacán, ellos y las familias viven aquí.

“Aquí no es frontera, aquí no es el centro económico ni el centro de su desempeño como cártel, eso está en otros lados, pero sí sabemos que está aquí, que aquí viven, que aquí viven sus familias y que aquí vive gran parte de quienes integran esos cárteles, eso sí lo sabemos. Yo creo que la Federación lo pasó por alto ese día”, recalca.

Otro tema importante que descubrió Sinaloa, desde el punto de vista de Jenny del Rincón, es la capacidad de reacción que tiene el cártel aqui en el estado y en la ciudad y la poca de las autoridades federales.

“Nos dimos cuenta de la muy poca, o casi nula, capacidad de reacción que tiene el estado, frente a algo tan mal planeado, pero tan pésimamente ejecutado, como se hizo ese día. Las fuerzas estatales y las fuerzas municipales, cabe decirlo, creo que dieron lo mejor de sí, salieron, respondieron, llegó un momento en que se vieron completamente rebasados, pero no era un operativo del estado, no era un operativo del municipio, no podemos pedirle a la policía de aquí de Culiacán y a los agentes de Tránsito, de aquí de la ciudad, de vialidad, pues que ellos controlaran la situación", recalca.

"A la Policía Estatal, que en ese momento tenía una concentración importante en el sur del estado, pues tampoco podemos pedirle que ellos hayan reaccionado más de como lo hicieron, este era un tema de la federación, la federación planeó mal, ejecutaron peor y no estaban aquí para brindar el apoyo necesario a quienes ejecutaron ese plan, de los propios elementos de la Federación".

Jenny del Rincón asegura tener conocimiento de que los elementos del Ejército estaban en otros lados, cómo en la sierra realizando labores de destrucción de mariguana y amapola, y también la Marina brilló por su ausencia.

"¿En en dónde estaba la Marina?, no estaba la Marina, la Marina nunca la vimos participando en ese operativo; ¿donde estaban los elementos de la Policía Militar que debieran estar aquí en El Sauz?, no estaban", agrega.

¿Y dónde estaban los elementos de la Novena Zona Militar?, trabajando en sus actividades de erradicación de plantíos de mariguana y amapola, en la zona serrana de aqui del estado, allá estaban en la sierra. Lo que no estaban era preparados para ese día, para ese operativo, para esa movilización".

Pese a todo, la ciudad y al estado están de pie

Jenny del Rincón estima que los daños materiales de la jornada violenta estuvieron estimados en más de 400 millones de pesos, sin embargo tanto la ciudad como el estado están de pie.

"... Lo más importante después de todo esto es que Sinaloa sigue de pie, Culiacán y Sinaloa entendimos que ese día la violencia nos rebasó como sociedad y también rebasó a la autoridades, digan lo que digan, que en ese momento no había el número suficiente de elementos, pero siempre se cuenta con ese número suficiente, bueno, en ese momento no estaban, fue evidente", señala.

"Es un día que va a ser muy difícil de olvidar, poco a poco vimos cómo se normalizó la ciudad, cómo las actividades volvieron a la normalidad y la gente comenzó a tener un poco más de confianza para salir a la calle: viernes, sábado y domingo posteriores a ese día, las calles estaban vacías, los comercios estaban cerrados".

Los daños, agrega, sí fueron cuantiosos, casi 400 millones de pesos para los comercios que se vieron afectados.

"Estos son daños económicos, materiales para los civiles, aún así hay que decirlo, las ganas de salir adelante, de recuperarnos, de recuperar nuestros espacios, fueron muy claras, miles de culiacanenses salimos de manera valiente, unos días después, para tomar las calles sobre todo, las calles más afectadas de Culiacán y exigir, pero exigirle a todos, a todos quienes participaron en esos eventos, a la federación, al estado, a la delincuencia para exigirles, que los culiacanenses no nos merecemos lo que pasó ese día, nos merecemos un Culiacán en paz", expresa.

Tiene que haber antes y después del Jueves Negro

Jenny del Rincón recalca que sí debe haber un antes y un después del 17 de octubre de 2019.

"Sí debe haber un antes un después del 17 de octubre de 2019, no podemos dejarlo como un dia que no existió, no podemos decir fue un error de la federación, no va a volver a suceder, pero miren, Culiacán está de pie de nuevo y no hay que hacer como si nada hubiera sucedido, eso no lo podemos permitir, claro que sucedió, claro que lo vivimos, no fue una pesadilla, no fue un mal sueño, fue algo que todos los culiacanenses, todos, todos, del norte al sur de Culiacán y del este al oeste de Culiacán, lo vivimos de una u otra forma, por supuesto que como lo han consignado algunos medios importantes", dice.

"Por supuesto, ese día el que estuvo secuestrado fue el Ejército, por eso tuvieron que doblar las manos, pero también los civiles que nos encontramos en nuestros lugares de trabajo, o quienes nos dirigíamos a comer, o quienes estaban recogieron a sus esposos, a sus esposas en sus lugares de trabajo, todos lo vivimos ese día, todos fuimos los afectados".

Unos nueve días después del Jueves Negro, los culiacanenses se unieron en una marcha para demostrar que son más los ciudadanos que quieren la paz.

Una marcha para la paz

El 26 de octubre, nueve días después de la jornada sangrienta, unos 2 mil culiacanenses salieron a las calles para gritar "Culiacán es nuestro, Culiacán valiente".

Esta fue la respuesta a una convocatoria que realizaron de manera conjunta organismos ciudadanos, colectivos y ciudadanos a título personal, cómo el propio coordinador general del CESP, Ricardo Jenny del Rincón.

La marcha comenzó desde el estadio de los Dorados, a unos metros de dónde se realizó el operativo contra Ovidio Guzmán, y en un lugar en donde hubo bloqueos con camiones ardiendo.

Con la herida abierta por lo que vivieron el jueves 17 de octubre, los culiacanenses, al ver, y sobre todo sentir, su ciudad sitiada por el crimen organizado no ha sido algo fácil de superar o de digerir para la mayoría, sin embargo, el día de esa marcha más de 2 mil personas que día a día se ganan la vida legítimamente en la capital del estado salieron empoderadas y envalentonadas a gritar "Culiacán es nuestro, Culiacán Valiente".

El golpe que se le dio a la ciudad fue duro, sin embargo, a grandes males, grandes soluciones, y en la marcha organizada por un puñado de jóvenes apartidistas y con el objetivo de demostrar el verdadero Culiacán, quedó demostrado que también es mucha la gente que quiere una ciudad de paz, y que no será rehén del crimen organizado.

Fueron muchas las asociaciones que participaron en la marcha, que sumaron fuerzas, fueron muchos nombres y apellidos los que organizaron este evento, pero nadie quiso figurar, sólo figuró un grito al unísono, el de 'Culiacán es nuestro'.

Ricardo Jenny del Rincón

Coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública