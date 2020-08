Culiacán y su cuenta pública ¿por qué no fue aprobada?

El municipio tenía la cuenta aprobada por la ASE, pero el Congreso decidió que no avalaría su aprobación, por lo que por segundo año consecutivo este municipio reprobó sus cuentas públicas

América Armenta

El 2018 en Culiacán, año del que se acaban de reprobar las cuentas públicas, fue un año especial, pues hubo elecciones y hubo tres presidentes municipales, con la intención de ser presidente municipal por segunda ocasión, dejó el puesto Jesús Valdés Palazuelos y llegó Antonio Castañeda Verduzco, para que tres meses antes de terminar el año, entrara Jesús Estrada Ferreiro.

Culiacán enfrenta pliegos por 72 millones 485 mil 968 y Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de 521 millones 559 mil 901 pesos. El desaseo de cuentas públicas se divide ahora en tres personas responsables de liderar el municipio y mientras la Auditoría Superior del Estado señala algunas fortalezas, también es necesario revisar la solventación de los siguientes puntos:

La gestión heredada por Castañeda Verduzco, mostró que mientras fue presidente municipal de Culiacán, los regidores y el síndico procurador tuvieron sobresueldos por cinco millones 663 mil pesos por el concepto de Igualas Diversas y 3 millones 810 pesos por concepto de Riesgo Laboral.

El presidente municipal sustituto Francisco Antonio Castañeda Verduzco se autoliquidó con 72 mil 37 pesos con 50 centavos. También lo hicieron los regidores Jorge Alberto Casanova Pérez, Miguel Ángel Díaz Juárez, Jesús Armando Heráldez Machado, Cruz Noé Heredia Ayón y Gabriela Inzunza Castro, con 34 mil 600 pesos cada uno, además se hicieron préstamos personales por cien mil pesos al regidor Irán Zazueta López.

Una de las observaciones que cabe destacar de todas estas operaciones que se permitieron, es que al verificar que los funcionarios que manejaron recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2018, hubieran caucionado el manejo de los recursos, mediante fianzas expedidas por institución autorizada, se observa que omiten fianza del C. Fernando Morales Blancarte, en su carácter de Director de Egresos durante los meses de abril a septiembre de 2018, por lo cual tienen una observación de responsabilidad administrativa y se pidió una investigación por la ASE.

Usaron 680 mil 339 pesos del Programa Federal de Empleo Temporal para depositarlos en otra cuenta del gasto corriente, esto fue en septiembre del 2018, y no se reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos no usados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 2 millones 380 mil 808 pesos, ni tampoco 6 millones 636 mil 173 pesos de recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, que no fueron utilizados.

Carece de documentación comprobatoria el pago de 188 mil 473 pesos a Desarrollos Urbanos de Culiacán, S.A. de C.V., esto fue en agosto, cuando ya estaba Castañeda Verduzco en la alcaldía.

No están soportados con documentación comprobatoria el pago de 171 mil 28 pesos a favor de Rovicon, S.A. de C.V., con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, las fechas de la póliza son de febrero del 2018, mientras estaba Castañeda Verduzco en la alcaldía, los cobros fueron en septiembre y dos más en la administración de Jesús Estrada Ferreiro, en noviembre y diciembre.

De manera similar, la ASE expone otra autorización que fue en febrero y Fortalece 2017 se cobró en diciembre de ese año, viéndose reflejada en el 2018 y expresa lo siguiente:

“La cuenta 1123-3-000018 Valenzuela González Alejandro, refleja un saldo al 31 de diciembre de 2018 por importe de 271 mil 205 pesos 12 centavos, el cual corresponde a pagos realizados a favor de Valenzuela González Alejandro, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, mismos que no están soportados con documentación comprobatoria ni se devengaron al 31 de diciembre de 2018, observándose que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación, derivado de una incorrecta administración de la cuenta bancaria del fondo”.

Es decir, ya correspondiendo a la administración de Valdés Palazuelos se autorizó este pago que afectó a las cuentas públicas del 2018, donde además de él hubo dos alcaldes en la capital sinaloense.

El Director de Defensa Jurídica de la Síndica Procuradora, de la administración de Jesús Estrada Ferreiro, no comprobó gastos por 59 mil pesos, esto en diciembre del 2018.

Un trabajador con número de empleado y adscrito a la Unidad de Recaudación de Ingresos Diversos del Ayuntamiento de Culiacán estuvo cobrando nómina todo el 2018 con percepciones po 482 mil 625 pesos, sin evidencia alguna de que se haya presentado a trabajar, es decir, una persona cobró como empleado del ayuntamiento en todo el año sin que las autoridades pusieran un alto, por lo que también ameritó que la ASE solicitara investigación.

Carece de soporte el pago de 93 mil 960 pesos por concepto de renta de 45 camiones de redilas, para traslado de víveres para donaciones a las personas afectadas por la tormenta tropical 19-E, cuando Castañeda Verduzco era alcalde interino.

Sin anexar documentación probatoria y justificación, en diciembre del 2018, la administración de Jesús Estrada Ferreiro hizo 12 pagos por conceptos de liquidaciones por retiros voluntarios, por una cantidad de alrededor de 420 mil pesos.

Mientras Jesús Valdés Palazuelos era alcalde, apoyos entregados en especie con valor de 2 millones 585 mil 634 pesos carecen de documentación justificativa, así como la entrega en donativo 209 mil 331 pesos a la Fundación Jorge Vergara, A.C., de la que se carece de documentación justificativa y tampoco hay Comprobante Fiscal Digital por Internet un donativo de 360 mil pesos al Instituto Sinaloense de la Juventud, esto con fechas de, 2017, afectando a las cuentas del 2018.

Otras observaciones destacadas por el Congreso de acuerdo a la información que recibió de la ASE son:

Sin licitación por convocatoria se adjudicó la compra de mezcla asfáltica, carpeta asfáltica y emulsión asfáltica para utilizarse en trabajos de reparación y mantenimiento de calles, al proveedor Ingeniería y Proyectos Energéticos Sustentables, S.A. de C.V., por 33 millones 857 mil 441 pesos.

No se cubrieron a INFONAVIT 5 millones 799 mil 374 pesos de los meses de septiembre y octubre, se canceló un adeudo a la JAPAC por diez millones 8 mil 892 pesos, sin acuerdo del cabildo y no se aplicaron multas por pagos extemporáneos de Impuesto predial, por 3 millones 250 mil 988 pesos.

No se presenta evidencia de trabajos realizados, los pagos de asesoría en materia de Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Servicios Relacionados en los cuales se aplicaron 2 millones 690 mil 323 pesos.

Carecen de documentación justificativa los servicios por concepto de evaluaciones, estudios y servicios informáticos cubiertos con dos millones 6 mil 200 pesos.

Está cancelado el Comprobante Fiscal Digital por Internet expedido por el proveedor Ingeniería y Diseño del Humaya, S.A. de C.V., para el cobro de 277 mil 29 pesos por concepto de limpieza y desazolve a mano de colector pluvial, también se canceló el Comprobante Fiscal Digital por Internet expedido para el cobro de 42 mil pesos por el proveedor Convenciones Global, S. de R.L. de C.V.

Por pagos extemporáneos de canje de placas y calcomanías de los vehículos que integran el parque vehicular municipal, se cubrieron recargos por dos millones 41 mil 942 pesos, por la misma razón del Impuesto Sobre Nóminas se pagaron recargos por 13 millones 105 mil 868 pesos.

No se licitaron juegos infantiles comprados por 2 millones 185 mil 419 pesos para el parque lineal del sector Barrancos y se entregaron otros artículos ajenos a la solicitud de compra.