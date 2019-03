Culiacanense Juan Diego García conquista el oro en Abierto de Las Vegas

México sumó cuatro preseas doradas y dos bronces en la competencia

Noroeste / Redacción

El culiacanense Juan Diego García sigue consiguiendo triunfos a nivel internacional y ahora se colgó la medalla de oro en el Abierto de Las Vegas de ParaTaekwondo.

Tras conseguir la presea de oro el pasado 2 de febrero en el Campeonato Mundial de la disciplina celebrado en Turquía, García ahora sumó el metal áureo en la categoría K44 menos de 75 kilos de la competencia celebrada en territorio estadounidense.

El equipo mexicano que participó en el evento sumó en total cuatro medallas de oro y dos de bronce.

Juan Diego García venció en la gran final a Andrés Molina de Costa Rica con marcador de 22-16 en una gran pelea donde mostró su casta de campeón mundial.

“Me siento contento, no fue una jornada fácil, pero se pudo lograr esta valiosa e importante medalla de oro y estoy muy orgulloso de volver a representar a mi país. Este resultado me dará buenos puntos para continuar en un gran lugar en el ranking , vamos a seguir entrenando fuerte y comprometidos con Sinaloa y México”, declaró García.

Los oros, además de Juan Diego García, cayeron por conducto de Claudia Romero en K44 menos de 49 kilos, Édgar Torres en K43 más 75 kg y Alejandro Díaz en K42 menos de 61 kilos.

Mientras que los bronces fueron para Francisco Pedroza en K44 más de 75 kilos y Daniela Martínez en K44 más de 58 kg.

“Me siento contenta, no fue una pelea fácil, pero se pudo lograr ese oro y me siento muy contenta de volver a representar a mi país. Este resultado me dará buenos puntos para continuar subiendo en el ranking, en el cual ahora estoy en el tercer y espero ya subir al segundo”, declaró Claudia Romero.

Ahora el siguiente compromiso del ParaTaekwondo mexicano será el clasificatorio para los Juegos Panamericanos que se realizará en República Dominacana, donde Iván Torres buscará el pase en K44 menos de 61 kilos, y Édgar Torres en K43 más de 75 kg.

