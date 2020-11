FUTBOL

Culiacanense Rubén Salas es llamado a la Selección Nacional de México Sub 20

El canterano nativo de Culiacán ha sido convocado por el Tricolor que dirige Raúl Chabrand para presentarse en el Centro de Alto Rendimiento el próximo domingo

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Rubén Salas, defensa central sinaloense de Dorados, fue citado por Raúl Chabrand para integrarse a las filas de la Selección Nacional Mexicana Sub 20, con miras al proceso mundialista que se avecina, de cara a la Copa Mundial a celebrarse en Indonesia en el año 2021.

Durante el transcurso del pasado jueves, la Dirección de Selecciones Nacionales que comanda Gerardo Torrado, hizo llegar un oficio al presidente del "Gran Pez", José Antonio Núñez González, en el cual se solicita la presencia del defensor dorado para un microciclo que se llevará a cabo en la capital de la República.

Salas deberá presentarse en el Centro de Alto Rendimiento la mañana del domingo 8 de noviembre en punto de las 10:00 horas, sitio donde permanecerá entrenando y conociendo al cuerpo técnico por espacio de una semana, pues deberá volver a Culiacán para integrarse al campamento áureo el domingo 15 de noviembre.

“Se siente muy bonito porque todos quisiéramos representar a nuestro país, y gracias a Dios me tocó esta convocatoria, se siente muy padre, estoy feliz y emocionado” añadió el apodado “Chiquilín”.

Salas aseguró que este es un éxito familiar, pues el apoyo de su núcleo ha sido fundamental para llegar primero al profesionalismo y posteriormente a ser llamado por el representativo nacional.

“Me entero de la convocatoria porque llego al estadio y está en mi lugar una carta, donde todo el staff de Dorados me informa que había sido convocado para la Selección Mexicana Sub 20. Representa mucho para mí porque he hecho mucho para lograr esto, ha sido un gran esfuerzo de mi mamá, de mi familia, de mi padrastro, todos me han apoyado y gracias a ellos estoy donde estoy ahorita, y esta noticia nos motiva mucho” finalizó el central de 1.91 mts.

Salas tiene 18 años de edad y debutó este torneo con Dorados de Sinaloa en Liga de Expansión en el duelo frente a Tapatío, disputado el pasado 21 de octubre en La Pecera.