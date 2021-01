Culiacanense Yanali Ayón se declara lista para enfrentar el próximo sábado a Tania Martínez

La boxeadora está confiada en la estrategia de su entrenador para llevarse la victoria

Noroeste / Redacción

TIJUANA._ Después de 10 intensas semanas de trabajo bajo el tutelaje del dos veces campeón mundial Raúl “Jíbaro” Pérez, la culiacanense Yanali Ayón (5-1, 2 KO's) se declara más que lista para continuar su carrera como boxeadora profesional.

La joven de 26 años de edad verá acción este sábado 30 de enero en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, en un combate pactado a cuatro asaltos en el peso Minimosca.

Su rival será la capitalina Tania Martínez Rivera, de dos combates.

“Ha sido un campamento duro, pero lleno de enseñanzas,” dijo la carismática Ayón recientemente. “El ‘Jíbaro’ es un gran entrenador, estricto, pero de quien mucho se puede aprender si uno está dispuesto a trabajar duro. Para eso vine a Tijuana, para aprender, mejorar, pero encima de todo, trabajar duro.

“De mi rival no sé mucho, sólo que es de la Ciudad de México”, agregó. “Estoy seguro de que vendrá con mucha condición y tengo que estar preparada para eso, pero estoy más que confiada en la estrategia de mi entrenador para poder salir con la mano en alto”.

Yanali vio acción por última vez como profesional en mayo del 2018 cuando derrotó a Karla Islas, vía decisión unánime en Durango. La pelea marcaba la segunda vez al hilo que Ayón se enfrentaba a la dura Islas de Costa Rica, Sinaloa. Ayón también se llevó una decisión unánime en abril de 2016 ante la misma rival. La ex pupila de Rodolfo Chávez, hermano de Julio César Chávez González, suma dos triunfos más a su récord profesional contra un descalabro en su segunda pelea.

“Ha sido difícil conseguir peleas, pero nunca me olvidé de mi sueño de hacer algo en el deporte”, Yanali explicó sobre su falta de actividad constante. “Se me ofreció la oportunidad de basarme en Tijuana y después de consultarlo con mi familia, decidí hacer todo lo posible para seguir con mi carrera profesional”.

Ayón se instaló en Tijuana desde fines del año pasado y no ha dejado de trabajar no sólo con su entrenador “Jíbaro” Pérez, sino también con el preparador físico Francisco Pulido, quien ha trabajado en el pasado con los ex campeones mundiales Antonio Margarito y Brenda Flores, entre otros, incluyendo al veterano Hanzel Martínez.

“Nunca había trabajado tan constantemente con un preparador”, comentó Yanali de su trabajo con Pulido. “He notado la diferencia, no sólo me siento más fuerte sino también con más explosividad y movilidad. Estoy segura de que eso sólo mejorará con más trabajo”.

Yanali busca tiene un buen número de metas para este año.

“Primeramente busco actividad, algo que ha faltado en mi carrera y con el favor de Dios, mientras voy sumando triunfos, quizás llegó a clasificarme para poder retar por un título regional o nacional para fines del 2021 antes de enfocarme a una oportunidad mundial en el 2022".