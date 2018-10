Culiacanenses ven corrupciÃ³n e intereses sobre el NAIM

Culiacanenses ven corrupción e intereses sobre el NAIM

Durante el último día de consulta nacional sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los ciudadanos se manifestaron con votos en contra de su construcción en Texcoco

Valeria Ortega

CULIACÁN._ La corrupción, el ecocidio y los intereses políticos fueron parte de los argumentos de algunas personas que votaron en contra de que se continúe con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, durante el último día de Consulta Nacional en Culiacán.

Además, comentaron que la inversión millonaria que se utilizaría en él puede servir para otras cuestiones que deben ser prioridad del Gobierno Mexicano, como apoyos para programas sociales, enfrentar la pobreza, mejorar la educación, entre otros.

En un recorrido de Periódico Noroeste por las casillas de consulta ciudadana en el centro de Culiacán, se cuestionó a los ciudadanos sobre su postura a favor o en contra de la obra que se encuentra en pausa en la ciudad de Texcoco.

En total 10 personas accedieron a compartir su punto de vista y todas coincidieron en que es mejor la opción de continuar operando el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

“Voté en contra, porque en primer lugar lo empezó el gobierno pasado y de ese no tengo nada de confianza y la verdad todo lo que implica, que se han de haber robado y se seguirán robando si sigue ese aeropuerto”, comentó una ciudadana.

“Participé en contra porque el pueblo necesita que se le atienda con mayor prontitud porque hay mucha pobreza, hace falta educación y construir más fuentes de empleo, pero lo más urgente es que atiendan a la gente más necesitada, hay mucha hambre, delincuencia, prostitución y más”, compartió Manuel García.

“Hay muchos intereses que no sabíamos, como que las afores metieron dinero ahí y ese dinero es de todos los mexicanos, es lo que más me preocupa, no sé qué más inversiones vayan hacer o hayan hecho con la afores, si se regresará o no”, expuso Víctor Manuel Iturríos.

“Es un ecocidio en la Ciudad de México el que están haciendo, ahí desembocan 11 ríos en el lago de Texcoco y se verán afectados el agua y el subsuelo, y las afectaciones que están haciendo alrededor de esos lugares con tantas minas y sacando el cascajo, etcétera están siendo afectadas como siempre lo han hecho los gobiernos priistas”, expresó Felipe Jacobo.

“Voté a favor del Santa Lucía, el NAIM no me interesa en absoluto, que bueno que en la consulta se nos permite tomar en cuenta la decisión de nosotros, es la opción más completa y correcta pues cubre las necesidades de nosotros y nuestro progreso”, señaló el ciudadano Carmelo Mendoza.