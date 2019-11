Culmina la UAS jornada informativa con consejos acadÃ©micos regionales

Culmina la UAS jornada informativa con consejos académicos regionales

Rector comparte información sobre la agenda prioritaria para la universidad, la situación presupuestal, compromisos, expectativas y otros temas

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa concluyó en la Unidad Regional Sur la Jornada Informativa con los consejos académicos regionales, donde se dejó de manifiesto que la agenda prioritaria de la casa rosalina es, en estos momentos, la defensa de la autonomía y la gestión para un presupuesto digno, además de mantener y mejorar la calidad.

En un comunicado, la institución señala que el Rector Juan Eulogio Guerra Liera dio por terminado este ejercicio informativo luego de realizarlo en las unidades regionales Centro, Centro Norte y Norte, donde se hizo acompañar de las principales autoridades universitarias y de los líderes sindicales, y en esta ocasión también por el Vicerrector de la Unidad Regional Sur, Miguel Ángel Díaz Quinteros.

“El objetivo era informar cómo va la situación presupuestal, la gestión, las expectativas, cuáles son los compromisos que hemos asumido en esta Declaración de Tlatelolco y qué compromisos asumen de la otra parte como son la Secretaría de Educación Pública, el Senado, los diputados del Congreso de San Lázaro, CONACYT y la Auditoría Superior de la Federación sobre aspectos que tiendan a mejorar la educación, creo que vamos por la ruta adecuada, estaremos esperando en estos próximos días la posibilidad de que se abran algunas bolsas, de que se firmen compromisos”, expresó Guerra Liera al finalizar el evento.

El Rector, agrega el boletín, enfatizó que prácticamente se está en la recta final del año y es importante que los universitarios conozcan la información, sepan en qué punto se está, qué riesgos se tienen y también los avances en la gestión, en este último punto citó como ejemplo los 112 millones de pesos de la política salarial que pronto llegarán a la UAS y que permiten “descansar” y que la comunidad rosalina tenga la certeza de que las autoridades de la institución no están sentados atrás de un escritorio esperando que les llamen para darles dinero, sino que están haciendo lo propio.

“Yo la considero una jornada exitosa, te permite intercambiar opiniones, información, escuchar reclamos, coincidencias, apoyos, pero finalmente cuando esto se cierra los universitarios estamos listos para defender un mejor presupuesto, defender la autonomía y recibir el próximo año en condiciones mejores para superar aún más la calidad educativa de la Universidad”, dijo.

En cuanto a la agenda prioritaria que en esta Jornada se vino planteando, Guerra Liera señaló que se trata de no detenerse en cuanto a la calidad e inclusión, no hacer ningún alto que evite defender la autonomía ya que están convencidos que es un atributo de las universidades públicas estatales que les da la capacidad y derecho de autonormarse, y esa libertad plena al interior también permite una libre expresión, libertad de reunión y de plantear la universidad que se quiere.

“En este sentido no concebimos que venga un grupo de extraños que no tienen impacto en la institución y que quieran utilizar un instrumento legal para cambiar a control remoto a distancia las condiciones normativas de nuestra institución”, expresó refiriéndose a las iniciativas ciudadanas que pretenden modificar la Ley Orgánica de la UAS.

De acuerdo al comunicado, el Rector agradeció además a la comunidad universitaria por atender el llamado que se les hace para asistir a estas reuniones y que en esta ocasión sirvió para tocar temas como el análisis del Presupuesto Federal para 2020, el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior, la Declaración de Tlatelolco y sus 19 acuerdos, la defensa de la autonomía universitaria, entre otros.

“Lo más importante es que ellos ya están informados, esperamos que socialicen la información, que la hagan llegar a los alumnos y a los maestros y que estemos muy alerta: la Universidad no puede ni debe estar amenazada, no puede ni debe estar acotada, no puede ni debe estar bajo presión de ningún tipo, queremos autonomía plena, un presupuesto digno, condiciones salariales y de prestaciones adecuadas para nuestros trabajadores pero sobre todo seguir manteniéndonos como una universidad pertinente para la sociedad”, puntualizó.

Durante la reunión del Consejo Académico Regional el Rector ponderó que a diferencia de otros años en el complicado cierre de año se tiene el apoyo fuerte de los sindicatos en las gestiones, y explicó que el nuevo Gobierno federal ha dicho que la idea no es resolver el cierre de año de las universidades, sino implementar políticas con visión de estado que permitan dejar de manera permanente el presupuesto que requieren para evitar esa situación que se ha vuelto recurrente.