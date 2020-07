Culminan la construcciÃ³n del subcolector pluvial en el Arroyo El Piojo, en CuliacÃ¡n

Culminan la construcción del subcolector pluvial en el Arroyo El Piojo, en Culiacán

La obra de alivio beneficiará a las colonias Lombardo Toledano, Los Alamitos, Las Cucas, Juan de Dios Bátiz, 6 de Enero, 16 de Septiembre y El Mirador; tuvo un costo de 104 millones de pesos

Antonio Olazábal

Autoridades del Gobierno Estatal y Municipal anunciaron la culminación de la construcción del subcolector pluvial en el Arroyo El Piojo, mismo que beneficiará a colonias como la Lombardo Toledano, Los Alamitos, Las Cucas, Juan de Dios Bátiz, 6 de Enero, 16 de Septiembre y El Mirador.

Estos trabajos consistieron en la construcción de una obra de alivio con dos tubos PVC de 2 metros de diámetro desde el cauce existente del Arroyo a la altura de la Calle Mar Caspio, ubicada en El Mirador, hasta el Río Humaya y tuvo una longitud de un kilómetro 620 metros.

Las autoridades estatales afirmaron que esta nueva infraestructura hará que disminuya entre un 35 y 40 por ciento la fuerza del cauce del agua en el lugar, evitando así taponamientos e inundaciones en este sector de Culiacán.

La obra tuvo un costo de 104 millones de pesos, Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado de Sinaloa, afirmó que estos trabajos pluviales vendrán a beneficiar a los habitantes de las colonias de El Mirador, 6 de Enero y la de los alrededores, mismas que continuamente tenían problemas de inundaciones cuando se presentaban lluvias intensas.

"Es una obra de un gran alcance, muy trascendente por el enorme beneficio social que tiene, no es fácil hacerlas, porque están abajo, no se ven, son obras que se dejaron de atender por muchos años y ¿quién padeció las consecuencias? La gente la gente es la que tuvo no solo daños materiales lo más grave es que hubo pérdidas de vidas", explicó.

El mandatario sinaloense recordó las fuertes lluvias en años pasados que ocasionaron grandes inundaciones en Culiacán, es por eso que se destinaron recursos para hacer infraestructura para evitar que esto siguiera ocurriendo.

"Recordemos en el 2018, con aquella gran concentración de agua que se dio aquí en Culiacán fue cuando estalló esta crisis de la infraestructura hidráulica sobre todo aquí en Culiacán, y ahí realmente nos hizo que volteáramos totalmente la vista hacia abajo", señaló.

"Agua va a seguir habiendo, lo importante es que se le quita la fuerza, yo recuerdo la corriente en las zonas del Piojo, en diferentes colonias, es muy impactante ver la velocidad, la fuerza que tenía, eso es lo que se le quita con esta gran desviación, no es una obra menos, es una obra de un kilómetro y medio", agregó.