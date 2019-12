Demanda perdida por 141 millones de pesos

Culpa Alcalde de Mazatlán a Síndica por caso de gasolinera

Elsa Bojórquez deberá pagará 14 millones de pesos por reiniciar el proceso jurídico contra Nafta cuando ya no era necesario, afirma ‘El Químico’

Antonio Olazábal

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres acusó a la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez de alargar innecesariamente el proceso jurídico del Ayuntamiento y la empresa Nafta, sin consentimiento del Cabildo, lo cual costará al Municipio 14 millones de pesos adicionales.

Incluso dijo que la funcionaria tendrá que pagar esos recursos de su bolsa.

“El Químico” Benítez Torres sostuvo que lo único que ocasionó el proceso que inició la Síndica Procuradora contra Nafta, para evitar pagar más de 141 millones de pesos, mismo que perdió, fue acrecentar la deuda que el Municipio ya debía pagar a la empresa por suspender la construcción de una gasolinera dos años atrás, luego de un juicio de amparo interpuesto por un ciudadano durante la administración de Alejandro Higuera.

“En este caso, tres administraciones anteriores son corresponsables de esto, nosotros ya lo recibimos al final, sin embargo decidimos no hacer nada, no había más que hacer, sin embargo la Síndica Procuradora por su cuenta tomó acciones, esa acción que toma la Síndica Procuradora lo único que hizo fue hacer que creciera más la bola de nieve y en los días que retrasó esto, Mazatlán adeuda 14 millones de pesos más”, acusó.

Benítez Torres explicó que, derivado de este litigio perdido, la funcionaria municipal deberá hacerse cargo de los 14 millones de pesos más que le costará al Municipio, pues consideró que ella es la única responsable al actuar cuando ya la Comuna no debía hacer nada.

“Por supuesto que la ciudad no los va a pagar, los tiene que pagar ella, porque es su responsabilidad...esos temas a mí no me competen, le competen al Secretario del Ayuntamiento el tema jurídico, pero la realidad es que es su responsabilidad, ella quiso tomar la acción sin que hubiera una mayoría en el Cabildo, así que ella es responsable”, recalcó.

El morenista afirmó que que ya están teniendo reuniones con la empresa para acordar una cifra que el Municipio pueda pagar, misma que cuando inició el proceso legal, en la administración de Higuera, era mínima.

“Eso creció porque ella interpuso un recurso de inconformidad cuando no había nada qué hacer... este es un pago que por irresponsabilidad de las administraciones anteriores fue creciendo, era una multa mínima (en diciembre del 2014), un pago mínimo”, detalló.

“Inclusive ni fue atendido en los tribunales, lo dejaron correr hasta llegar a 120 millones de pesos (141 millones en noviembre), lógicamente esto implica que hay tres administraciones privadas, y como venimos a hacer justicia, pues tienen que responder ante esto”.

El caso

- En 2012, el Ayuntamiento, presidido por Alejandro Higuera, autoriza a Nafta Lubricantes, S. A. de C. V. un permiso para construir una gasolinera en la Avenida Cruz Lizárraga, en la Colonia Palos Prietos, a menos de una cuadra del malecón.

- Sin embargo, en 2014, por el amparo de una vecina, que argumentó irregularidades en la autorización en esa zona habitacional, el proyecto se canceló y la empresa demandó al Ayuntamiento.

- Durante las administraciones de Carlos Felton, Fernando Pucheta y Joel Bouciéguez, el proceso jurídico continuó perdiéndose y se alargó.

- En diciembre de 2018, cuando acababa de iniciar su administración, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que recibieron un requerimiento legal donde les informaban que el Ayuntamiento tenía que pagar 141 millones de pesos por haber perdido en los tribunales la demanda de la empresa Nafta, del Grupo Are.

- En ese momento, el Presidente Municipal informó que buscarían todos los recursos legales para revertir la sentencia, sin embargo, en noviembre de 2019 se reafirmó el resultado de que el Ayuntamiento está obligado a pagar los 141 millones a la empresa.