Culpa El Químico al MASS de abucheos en Carnaval y le contestan: pelea con molinos de viento

El Alcalde de Mazatlán señala que se entregaron 300 boletos gratuitos a los miembros del MASS luego de que estos lo solicitaron, y que utilizaron para asistir y abuchearlo

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ El Movimiento Amplio Social Sinaloense fue señalado como responsable de los abucheos hacia el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en el Estadio Teodoro Mariscal, el sábado, en la coronación de la Reina del Carnaval.

“El Químico” explicó esta mañana, en conferencia de prensa, que se entregaron 300 boletos gratuitos a los miembros del MASS luego de que éstos lo solicitaron, y que utilizaron para asistir, y abuchearlo.

“El Carnaval también se utiliza políticamente, fue un grupo antes del Carnaval, el del MASS, que en todos los eventos de protesta están presentes, y pidieron boletos, se les regalaron”, dijo.

“Esos boletos, casi 300, se utilizaron para ir a gritar a un lado, luego gritar al otro, ya los conocemos, son los enemigos de que Mazatlán crezca, que Mazatlán detone, están pensando en sus intereses personales y políticos. Fue un error regalarles esos boletos”.

Los miembros del MASS se han caracterizado por señalamientos de irregularidades en la administración de Benítez Torres.

Miguel Ángel Gutiérrez, representante del MASS, negó en entrevista posterior a Noroeste que ellos fueran los responsables del abucheo al Presidente Municipal, de quien dijo, “se está peleando con los molinos de viento”, haciendo referencia a Don Quijote de La Mancha, quien imaginó gigantes al divisar unos molinos de viento.

“Ya está enfermo, ve cosas que no son ciertas, yo estuve fuera de la ciudad, que se quite los problemas que tiene en la cabeza, nosotros no tenemos nada qué ver con el abucheo, se está peleando con los molinos de viento”, manifestó.

También rechazó la entrega de 300 boletos; fueron 150 y se repartieron a los desplazados por la violencia, dijo.