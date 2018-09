BEISBOL

Cumple Edson García su sueño de jugar con Venados de Mazatlán

El jardinero llegó junto a Daniel Guerrero a cambio de Felipe González y Érick Rodríguez

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Desde temporadas atrás se escuchaba su nombre para llegar a Venados.

Finalmente Édson García cumplió su sueño de arribar a Mazatlán, aunque la noticia lo tomó por sorpresa.

"Contento de estar en Mazatlán, siempre estar en un equipo tan representativo te llena de orgullo, muy contento de haber llegado aquí", dijo García, novedad del campo de entrenamientos con Venados.

"La verdad sí se había escuchado años atrás, la verdad no me lo esperaba este año, pero contento de que haya pasado, por algo pasan las cosas, siento que todos los cambios son para bien, estrenando estadio, un nuevo equipo, la organización de Venados cambió todo el panorama y esperamos que sea su año".

García fue canjeado a Mazatlán durante el receso veraniego junto con Daniel Guerrero a cambio de Felipe González y Érick Rodríguez.

Externó que es una gran responsabilidad arribar a un club con tanta tradición y logros.

Con la mejor disposición

En sus inicios comenzó en la posición de las paradas cortas, pero con el paso del tiempo y su velocidad lo colocaron en los jardines, sin embargo este verano vio mucha acción en la segunda base, posición en la que lo pretende utilizar más Venados.

"Me siento muy agusto en los jardines, creo que es la posición en la que más me he acomodado, aunque estoy disponible en cualquier posición que me ocupe el mánager".

Alternará posiciones

El poblano se alternará en la segunda base y en los jardines en esta próxima campaña.49

Juegos participó como segunda base con Aguascalientes este verano