Cumple ‘El Chiras’ ‘su mayor anhelo’

Celebra en Mazatlán elegantes nupcias el músico integrante de la popular agrupación sinaloense

Fernando Espinoza

Tras seis años de noviazgo con Lorena Zataráin, Javier “El Chiras” Osuna, integrante de la Banda MS, selló su amor con una boda religiosa, en Mazatlán, cumpliendo así, como su gran éxito “Mi mayor anhelo”.

El músico de Banda MS y su hoy esposa fueron acompañados por sus padres, padrinos, amigos y algunos integrantes de Banda MS; trascendió la presencia de Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, quien fue padrino de anillos junto a su esposa, Gema.

La ceremonia se celebró en el Templo de San Judas Tadeo, en el Fraccionamiento Sábalo Country, donde recibieron la bendición por el sacerdote xaveriano Juan Jorge Rosales, quien durante los votos matrimoniales preguntó a “El Chiras” la cantidad de hijos que querían, la respuesta fue ocho, desatando la risa de los presentes.

“Quiero que seas mi esposa porque no creo que haya alguien como tú, porque has demostrado que me amas”, dijo “El Chiras” muy emocionado, dirigiéndose a Lorena.

José Luis Zataráin y Maribel Bastidas, padres de la novia, Guadalupe Osuna, mamá del novio, coincidieron en sus mensajes y les desearon a los recién casados amor, paz, paciencia y muchos años de vida juntos.

Tanto en la celebración religiosa, como en el banquete, “El Chiras” y Lorena estuvieron acompañados por infinidad de familiares, amigos y algunos integrantes de Banda MS y de otras bandas.

Celebran en grande

Banda MS sorprendió a Javier “El Chiras” y su esposa con un concierto íntimo, la agrupación cantó para los novios y sus invitados temas como “Tu postura”, “Mejor me alejo” y “Solo con verte”.

Uno de los momentos más románticos de la noche fue cuando la agrupación liderada por Sergio Lizárraga interpretó “Mi mayor anhelo”, un tema solicitado por el novio y que sirvió como primer baile de los esposos, para ese momento, los invitados rodearon en el centro de la pista a los novios.

“Compa ‘Chiras’ recuerde que ahora ya no son dos, son uno, muchas felicidades, mucho amor para su familia, le deseamos lo mejor, este es un regalo de todos tus compañeros de Banda MS, estas canciones son para ustedes”, dijo Oswaldo Silvas, al iniciar la prestación que duró una hora aproximadamente.

MÚSICA Y MÚSICOS

Además de Banda MS, amenizó la fiesta Banda La Misma Tierra, quien forma parte de Lizos Music. Entre los invitados que desfilaron por el patio de Hacienda Los Ángeles, sede del banquete, estuvieron Sergio Lizárraga, líder de Banda MS, y presidente de Lizos Music, acompañado de su familia; Isaac Salas, vocalista de Banda La Adictiva; Ezequiel “El Cheque”, músico de Julión Álvarez, y Silverio Carrillo “El Bello”, músico de La Adictiva, entre otros músicos de bandas sinaloenses.