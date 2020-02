Cumple Municipio con obligaciones de Transparenciaâ€¦ pero se queda ahÃ­

Cumple Municipio con obligaciones de Transparencia… pero se queda ahí

Falta que aclaren resultados de los viajes, no solo que presenten comprobación de gastos: Cardona

Alma Soto

El problema del Gobierno Municipal no es dejar de publicar sus gastos de viáticos en el portal de Transparencia, sino que no da mayores explicaciones de los mismos, entondes no es posible saber si hay resultados o no de los viajes de promoción, manifestó Rodolfo Cardona Pérez, coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo.

“Unas son las obligaciones de transparencia que hemos establecido en la propia Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ese sentido el Municipio ha estado cumpliendo, trae un nivel de cumplimiento del 99 por ciento, hay un nivel de cumplimiento sobresaliente.

“Es la otra parte, el ser más específico, sobre todo en los resultados que se obtienen con los gastos que se realizan en ese tipo de viajes, es lo que falta, que seamos más explícitos en lo que cubren esos gastos y qué resultados concretos hay para el Municipio”, declaró.

Por eso, dijo, es posible ver en el portal de Transparencia del Ayuntamiento los cheques que se entregan por viáticos y la comprobación de los mismos, sin embargo, cuando se hace la comprobación no se explica si se cumplió o no con las metas para la que se hizo el viaje, tal es el caso de la visita a España para participar en la Feria Internacional de Turismo.

Comentó que no está normado el especificar los resultados de los viáticos, pero es un tema de voluntad ir más allá.

Lo único que se ha logrado, expresó, es que se reduzca el tiempo de comprobación de viáticos de 10 a 7 días.

En otro tema, aplaudió la voluntad del Ayuntamiento de Mazatlán para donar un terreno para la construcción de un albergue para familiares de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Villa Unión.

“El Municipio ha atendido esta petición porque consideramos que es algo muy positivo que va a reforzar la atención en las sindicaturas, comunidades e inclusive a los municipios del Sur de Sinaloa que reciben atención en ese espacio de salud”, dijo.

El edil explicó que les dieron 18 meses de gracia, en lugar de 12, como plazo para que se construya el albergue, puesto que es un tema de presupuesto federal.