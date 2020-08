Cumplen Guardianes de la Prevención su primer semana

Para poder realizarse, se dispuso de mil doscientos voluntarios entre trabajadores del municipio y voluntarios de la sociedad civil, que conforman la Brigada de Guardianes.

Belem Angulo

La campaña, Guardianes de Prevención de la Salud, terminó la primera de dos semanas de actividades en contra de la propagación del coronavirus.

Esta jornada de acciones es impulsada por el Gobierno de Culiacán, y está compuesta por 6 programas dirigidos a la vigilancia de protocolos y prevención: descacharrización, desinfección de la vía pública, lavamanos públicos, inspección sanitaria en comercios, en parques y en el transporte público, así como también vigilancia en la vía pública.

El lunes 3 de agosto se rindió protesta a los voluntarios, en un evento presidido por autoridades estatales de salud y el Presidente municipal de Culiacán, que si bien se realizó al aire libre, reunió a un millar de asistentes.

"Quiero hacer la aclaración para los medios de comunicación y para aquellos en redes sociales que lo van a mencionar", se adelantó Jesús Estrada Ferreiro

"El haber reunido aquí a un número de personas como ustedes, no significa un riesgo sanitario puesto que estamos con las medidas de seguridad".

Al día siguiente, comenzaron las actividades de concientización, tales como entrega de folletos informativos, y de cubrebocas en los principales puntos de afluencia de la ciudad.

A los brigadistas se les vio durante la semana en parques, camiones urbanos y en la Unidad de Servicios Estatales, donde solicitaron a los ciudadanos tomar distancia y usar correctamente el cubrebocas.

Mientras que en Protección Municipal se ocuparon de la desinfección de 13 colonias, entre las que destacan Infonavit Barrancos y Las Quintas. Estos trabajos se reforzaron en el Aeropuerto Internacional, Central de Autobuses, mercados, exterior de plazas comerciales, y paradas de transporte público.

En estas acciones el Alcalde ha encabezado dos, la descacharrización en el sector Santa Fe y una repartición de cubrebocas en el primer cuadro de la ciudad.

Este sábado, elementos de Tránsito Municipal se encargaron de difundir a automovilistas con rumbo al municipio de Navolato las medidas de prevención que deben realizarse en el puerto de Altata, para así evitar aglomeraciones en el sector.

SE RESISTEN

Desde el primer día de exhorto a los ciudadanos a acatar las medidas sanitarias existieron roces, ya que hay personas que se resisten a hacer uso del cubrebocas, a pesar de ser la autoridad quién les solicita portarlo.

El Director del Instituto Municipal de la Juventud, Alfonso Ramírez Reyes comentó que es común toparse con personas que no creen en el Covid-19.

"Unos cuantos que no creen en el coronavirus, pero les decimos que esto es una realidad. A quienes no traen les hemos dado un cubrebocas. Cerca del Mercado una persona no quería, hasta que se acercó la policía cambió su parecer", dijo.

Esta situación fue respaldada por el responsable de la vigilancia en el área de mercados del municipio.

"Hay uno que otro que se molesta porque nosotros le pedimos que utilice el cubrebocas...algún problema traen, se enojan", comentó Jesús Adrián Cerda Orozco, titular del Departamentos de Mercados y Comercio en la Vía Pública.

Unas horas más tarde, fue detenida la primer y única persona a raíz de una discusión y negarse a utilizar el cubrebocas.

“Hasta este momento ha sido una sola persona la que ha sido detenida, unos guardianes, los integrantes de la brigada le pidieron a esta personas que utilizara el cubrebocas; él dijo que no lo iba a hacer, precisamente en esos momentos iban pasando unos elementos de la unidad ciclista, le indicaron nuevamente que usara el cubrebocas, les dijo que no y con palabras altisonantes, pues les dijo que se retiraran, ante esta situación ya entra una falta al Bando, que es Insultos a la Autoridad, y por eso fue detenida esta persona”, reveló el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, capitán Óscar Guinto Marmolejo.