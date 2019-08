Cumplen productores amenaza; toman bodegas de Jova en Guasave

Reclaman el pago de descuentos indebidos aplicados, la lentitud en las liquidaciones y el cobro de intereses moratorios a agricultores que habilitaron y a quienes aún no les pagan

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Productores agrícolas de Guasave cumplieron su amenaza y la mañana de este martes bloquearon el acceso a las bodegas de Jova ubicadas en la zona industrial de esta ciudad.

Los manifestantes, que reclaman la devolución de los descuentos indebidos aplicados en la liquidación de sus cosechas, atravesaron un par de tractores en la puerta de entrada a las instalaciones, en espera de que el propietario Joel Valenzuela o un representante con poder de decisión se comunicara con ellos.

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa, expuso que no querían llegar a este punto, pero no les quedó otra salida que manifestarse.

“Estamos a mediados de agosto y no es posible que estemos con este tipo de situaciones, pero este anuncio tiene varios días y no hemos encontrado una sola respuesta, un acercamiento de la empresa con los productores”, dijo, “ya no hay mañana, hoy se cierran las puertas de Jova en Guasave y de no encontrar respuesta se van a tomar todas las bodegas de Jova en Sinaloa”.

El dirigente agrícola advirtió que no se moverán hasta que haya una negociación con un representante de la empresa que tenga poder de decisión y dé respuestas firmes a las demandas de los productores.

El presidente de la Anapsin aclaró que con Jova no solo es el tema de los descuentos de hasta 335 pesos por tonelada de maíz que les están haciendo por conceptos que no vienen estipulados en el programa de agricultura por contrato, también está el asunto de los productores a los que ni siquiera les han liquidado cuando ya se venció el plazo para hacerlo.

Pero además de ello, a muchos de esos agricultores que les entregaron sus cosechas ellos mismos los habilitaron con avíos a través de Jova Capital y aunque no les han pagado, ya les empezaron a cobrar intereses moratorios desde el 14 de agosto.

“Con lo último que nos sale Jova es que como son muy buenos les van a descontar nada más la mitad de los intereses moratorios de los créditos que tienen con ellos mismos, entonces ese tipo de actitudes orillan al productor a que esté exigiéndole a sus organizaciones que los acompañemos como estamos este medio día acompañándolos”, indicó.

Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, expuso que desde un inicio Jova ha estado golpeando a los productores con los cobros indebidos, lo que es un abuso.

“Y luego nos dicen que van a ‘perdonar’ el 50 por ciento de intereses moratorios, eso no es posible, es una aberración, es un robo en despoblado y no lo vamos a permitir”, señaló.

Ojalá, dijo el también Diputado local, que el empresario Joel Valenzuela acudiera personalmente a negociar y no envíe a terceros que no tengan el poder de decidir.

Reiteró que si no hay respuesta, este miércoles extenderán la protesta a todas las bodegas que Jova tiene en Sinaloa.